Horóscopo de maio: 3 signos serão AFETADOS pela movimentação dos planetas

Para quem acredita em previsões de signos, eles estão ao nosso redor todo o momento com o zodíaco que acaba influenciando na vida das pessoas. Tudo é calculado pelos fenômenos e energias que envolvem o mês inteiro onde traçam a personalidade dos signos.

O horóscopo é uma parte da astrologia que consegue prever os acontecimentos de cada signo através de uma análise interplanetária e também dos eventos cósmicos, e para esse mês de maio terá grandes surpresas.

Escorpião, Capricórnio e Câncer serão os signos efetados. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Especialistas afirmam que o Mercúrio retrógado em Touro está vindo desde o final do mês de abril e a quadratura de Júpiter com Plutão, e devido a isso certos eventos poderão ser presenciados por muitas pessoas, e especialmente para alguns signos.

Infelizmente a notícia que temos não é tão boa, para alguns signos nesse mês de maio será um pouco difícil e precisam tomar cuidado, a previsão não significa que o mês inteiro será ruim, somente um período que pode abalar as emoções e energias. Veja se o seu signo está na lista.

Signos que precisarão ser fortes em maio

1 signo é o Escorpião

O primeiro que devemos destacar é o escorpião, muitas pessoas podem sentir um desconforto no mês de maio, e muitos pensamentos, por isso tente ser uma pessoa organizada para arrumar todos os problemas e isso não te atormentar.

É um mês em que você precisará ser forte, lembrando que as tempestades vêm, porém depois chega o arco-íris, tudo servirá de experiência e aprendizado, se mantenha firme.

2 signo é de Capricórnio

Segundo informações do profissional, a energia do Planeta Vênus vai afetar de forma negativa nesse tempo, por mais que você já esteja acostumado a passar por esse tempo fechado, não se abale, as coisas vão mudar.

Não se compare com as pessoas ao seu redor, cada um tem um diferencial, por mais que tudo pareça que ao seu redor está dando certo e para você não, isso é uma ilusão. Você vai enfrentar os desafios e passar por esse tempo nublado.

3 signo é de Câncer

O signo de Câncer também enfrentará algumas dificuldades nesse mês de maio, mas nada que não seja suportável. O principal e ter foco e não se abalar por qualquer coisa, faça tudo com sabedoria em suas escolhas, falas, para que nenhuma pessoa se prejudique com isso.

