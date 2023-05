CNH suspensa: carteira digital vale para comprovar habilitação?

Muitos brasileiros acabam perdendo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em razão de multas. Entretanto, às vezes o documento continua constando normalmente no aplicativo Carteira de Habilitação Digital. Será que continua sendo válido para fins de confirmação? Caso os agentes de trânsito peguem o condutor, haverá infração? Entenda como funciona e o que pode ser feito nesses casos.

CNH digital é válida quando a física está suspensa? | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

CNH digital é válida?

Sim. A CNH digital é válida para comprovar que o motorista é habilitado. Após a inclusão de categorias, o primeiro documento a ser atualizado é o digital, antes mesmo que o físico chegue até a residência do condutor.

Entretanto, quando a CNH é suspensa, pode demorar um pouco para que haja a atualização no aplicativo. Então, o motorista acaba circulando com a CNH digital acreditando não estar cometendo uma infração de trânsito.

Caso o motorista tenha tido a CNH suspensa, mesmo que a CNH esteja ativa no aplicativo, ainda será necessário que ele apresente o documento físico. Portanto, a CNH digital não vale quando a CNH física está suspensa.

Caso o motorista seja pego nessas condições irá levar uma nova multa e piorar ainda mais a situação. A CNH digital veio para mudar a vida dos brasileiros e trazer muito mais praticidade. Porém ela não substitui em hipótese alguma a CNH física.

Portanto, conduzir o veículo com a carteira digital ativa e a física vencida, não é permitido e o mesmo estará de maneira irregular. Entenda como funciona a tecnologia de averiguação e pontos na carteira.

Tecnologia auxilia agentes de trânsito e pontos são somados

Por mais que os condutores apresentem a carteira suspensa, mas não riscada como acontece em alguns casos, a mesma ainda é averiguada pelo QR Code que está presente no verso do documento. Com ele o agente de trânsito consegue averiguar todos os detalhes sobre a carteira e o condutor.

Caso o motorista seja pego pelos agentes com a carteira suspensa, o mesmo estará enquadrado em uma infração gravíssima. Cmoo consequência terá o documento cassado por 24 meses e terá que pagar uma multa de R$ 882,41.

Para perder a carteira são necessários 40 pontos. Entretanto, de acordo com a gravidade da ocorrência o mesmo poderá perder o documento ainda mais rápido. Bem como se o mesmo tiver duas ou mais infrações de nível gravíssimo.

Portanto, a CNH digital é apenas um complemento da física. E de maneira alguma irá substituir o documento físico em caso de irregularidades. Ademais, é um excelente auxílio para os condutores que acabam esquecendo os seus documentos, etc.