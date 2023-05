RETA FINAL: prazo para declarar o imposto está acabando

Já faz alguns meses que alguns brasileiros estão atentos à declaração do imposto de renda. Alguns já declaram, mas de acordo com a Receita Federal ainda há mais de 30 milhões de brasileiros que precisam realizar a declaração do imposto de renda. Entretanto, o prazo está se esgotando e ainda há algumas dúvidas pendentes. Entenda quem precisa declarar e como funciona o procedimento.

Prazo final para declarar IR está acabando | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem precisa declarar o IR?

Estima-se que mais de 30 milhões de brasileiros ainda precisam realizar a declaração do imposto de renda. Referente aos ganhos de 2022. Nem todos os brasileiros precisam declarar. Caso a pessoa tenha recebido rendimentos superiores a R$ 28.559,70 ou R$ 40 mil cujo os tributos foram retirados logo na fonte.

Outra modalidade que obriga o brasileiro a declarar o IR é se tiver tido algum recurso oriundo de venda de bens ou direitos. Além disso, os brasileiros que realizaram operação nas bolsa de valores cujo os recursos ultrapassaram os R$ 40 mil também devem declarar o IR.

E por fim, os brasileiros que são donos de propriedades ou bens cujo o valor ultrapassa os R$ 300 mil. No quesito dos trabalhadores que vivem no meio rural, é necessário declarar quando o ganho ultrapassou os R$ 142.798,50.

É válido lembrar que os valores são referentes ao ano de 2022. No próximo anos os recursos apresentados são referentes a este ano de 2023 e assim por diante. Declarar o IR mais cedo é de suma importância até mesmo para conseguir com mais facilidade e agilidade a restituição do IR.

Leia mais: Devolução do IMPOSTO DE RENDA tem lista divulgada para todos

Documentos que devem ser apresentados

O ideal é que os documentos sejam recolhidos o mais cedo possível. A fim de evitar que haja uma incongruência nos dados e não tenha mais tempo de recuperar o que se passou. É importante ter uma ficha antiga cujo já foi preenchida, a fim de pegar os dados como base. Entretanto, o ideal é ir no site da Receita Federal e pegar uma ficha pré-preenchida.

Veja os documentos

Documento de identidade e comprovante de endereço;

Documento de identidade de cada membro que compõe o grupo familiar;

Saldos e valores recebidos do titular e demais membros do grupo;

Pronto! Tendo isso em mãos basta ir até o site da Receita Federal e começar a preencher todos os dados solicitados. Usando a ficha pré-preenchida, é possível obter muito mais facilidade e os brasileiros que optarem por ela irão receber primeiro a restituição do IR em comparação aos demais.

Portanto, basta apresentar os documentos e informações necessário e enviar a declaração. Em alguns casos, é cabível a contratação de um contador para evitar que haja erros ou falha na contabilização dos valores e entrega de informações.

Caso os ganhos não sejam tão grandes e os valores estejam organizados, é possível dispensar o contador e realizar o procedimento sozinho. Todos os passos são intuitivos e as demais informações podem ser encontradas em nosso blog.