Contrapartida social: governo quer que empresas de energia ofereçam VANTAGENS para o povo

Desde que começou a ser usada, a energia elétrica se tornou algo indispensável na vida de qualquer habitante do mundo. Pois é por meio dela que várias outras coisas são realizadas, há como afirmar que atualmente, a energia elétrica move o mundo. Então, a distribuição dela para os usuários é um tema de suma importância em qualquer país e agora chegou a hora do governo brasileiro debater sobre o tema. Uma vez que várias empresas de distribuição elétrica terão seus contratos vencidos nos próximos anos e, o governo articula a sua renovação mediante algumas condições, entenda.

Maior eficiência é uma das condições cobradas

Toda empresa que distribui energia elétrica possui vários clientes, sejam residenciais ou empresariais, mas o governo quer que não importe qual cliente seja, mas que a eficiência do serviço sempre seja a mesma. Algo que infelizmente não está ocorrendo nos dias atuais, uma vez ao se indagar para qualquer pessoa, várias terão reclamações pontuais acerca do serviço de distribuição elétrica.

— Nós precisamos de contrapartidas sociais por parte das distribuidoras e maior eficiência nos serviços à sociedade. Não há um estado sequer que não tenha reclamações dos investimentos das distribuidoras nas linhas de média e baixa tensão, afirmou o ministro da pasta responsável.

Provavelmente, colocar essa condição em contrato, será a melhor maneira de melhorar os serviços prestados à população. Uma vez que apenas reclamar junto ao PROCON, por exemplo, não parece surtir tantos efeitos.

Veja também: Quando O Auxílio-Gás Volta A Ser Pago Para Os Brasileiros?

As empresas também devem oferecer contrapartidas sociais

Internamente, no governo, também está sendo debatido sobre o tema, onde as empresas de distribuição de energia elétrica devem oferecer o que foi chamado de contrapartida social, a fim de ajudar a população mais carente, sem precisar de uma intervenção direta do governo. Como atualmente, onde consegue subsidiar uma parte da energia elétrica de várias pessoas.

Umas das principais ideias é que as empresas façam pequenas usinas de energia solar, para que a energia gerada nelas, possa ajudar a baratear a conta de energia da parcela mais humilde da população brasileira, não prejudicando essas pessoas nem deixando elas sem energia em suas residências.

Portanto, essas são as principais ideias que o governo possui para os próximos anos e será através delas que o serviço deve melhorar para todos. Isto é, a inclusão de cláusulas que garantam o serviço de excelência não apenas na atividade primária, mas também nas demais, como é o caso do atendimento ao cliente.

Veja também: TRUQUE Para JAMAIS Ficar Sem Receber O Bolsa Família