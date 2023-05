4 DIAS EM CASA: confira qual é o próximo feriadão do ano

O ano de 2023 chegou com muitos feriados que caíram em datas que dá para prolongar um dia no outro e os trabalhadores terem descanso e os mais desejados: férias prolongadas. Agora eu pergunto: quem não gosta de ficar em casa, não é mesmo? Para ficar um tempinho fora das atividades e aproveitar a família.

O último feriado que deu para diversos trabalhadores ter folga prolongada foi o dia 01 de maio e quando será o próximo? Confira abaixo no texto.

08 de junho, empresa pode decidir se derá folga. Imagem: snowing / FreePik

Feriado prolongado

Feriado prolongado faz os olhos dos brasileiros brilharem, e já vamos avisar que o próximo feriadão está chegando então já é bom você ir se ajeitando para ter uma miniféria bem legal com a família e de descanso. Pois muitas empresas dispensam seus funcionários.

O próximo feriado é no dia 08 de junho e muitas atividades param para comemorar o Corpus Christi, e no calendário desse ano, 2023, essa data vai cair em uma quinta-feira, então para algumas empresas eles já aproveitam para emendar sexta-feira e o final de semana, ou seja, 4 dias em casa de folga.

Se caso você já sabe que vai ter folga, já programa aquela viagem bem legal e aproveite bastante.

Corpus Christi

Muitos brasileiros possuem dúvida sobre essa data, o dia de Corpus Chrisrti é considerado um ponto facultativo e não feriado, ou seja, a empresa então não se torna obrigada a fornecer a folga para seus funcionários, já que não é uma data estabelecida como feriado regional e nem por lei local.

Nas cidades em que essa data não é feriado, Luís Carlos Mello que é advogado em direitos trabalhistas afirma que a decisão de dar folga os funcionários são somente do empregador. “Somente a empresa pode decidir se vão trabalhar nesse dia ou não, ou seja, a empresa decide se vai dar a folga remunerada ou se desconta as horas do banco de horas”.

Se caso o empregador escolher dar a folga renumerada ela não pode obrigar o trabalhador compensar as horas depois no futuro, essa situação vale a mesma coisa para a empresa que decide emendar o feriado e não funcionar na sexta-feira.

Se o Corpus Christi for determinado como lei como feriado local, o funcionário tem o descanso garantido por lei.

