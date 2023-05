65% MENOS na conta de luz todos os meses; quem pode pedir o desconto?

A conta de luz é o que mais pesa no bolso dos brasileiros, e cada dia que recebem essa conta tem tido um susto com o aumento, estão enfrentando muitos desafios para conseguir pagar a conta e pagar as outras coisas de casa, e muitas famílias não conseguem arcar com todas as despesas.

Ou seja, isso se torna um grande desafio para as famílias, e infelizmente boa porcentagem da renda que ganha ao mês é somente para fazer esses pagamentos, como por exemplo a conta de energia elétrica.

A família passa o mês inteiro com medo e tenta economizar para não ter surpresas quando essa conta chegar. Por isso, fizemos esse texto para você, dicas de como tenta economizar na energia.

veja como participar do programa de desconto. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica

A tarifa Social de Energia Elétrica é um programa social do Governo Federal com o intuito de ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica para terem desconto de até 65% na conta de luz.

Esse desconto é a partir da base do consumo mensal da energia na residência e pode ser alterada a porcentagem com um desconto nesse valor total, ou seja, quanto maior for a economia de energia maior será esse desconto na conta de luz, porém esse programa não alcança a todos.

Quem pode participar desse programa?

Como informado acima, esse programa busca especialmente ajudar as famílias de baixa renda, ou seja, eles aceitam a adesão do desconto pelas pessoas com renda per capita de até meio salário-mínimo na família. Mas não somente isso, é preciso também ter o cadastro no CadÚnico.

Para as pessoas que não tem o cadastro no CadÚnico precisam ir até o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo da sua casa e fazer os cadastros com os profissionais do local, e pode pedir esse desconto se caso estiver dentro dos requisitos que foram estabelecidos.

Quero economizar na conta de luz, o que posso fazer?

Se caso você não estiver dentro dos requisitos para participar do programa, ainda tem chances da sua conta vim mais barata seguindo algumas dicas e mudanças de hábitos para que no fim do mês sobre mais dinheiro para você.

Como por exemplo, desligar os aparelhos eletrônicos quando não estiver usando, isso porque muitas pessoas têm mania de deixar televisão ligada mesmo quando não está assistindo. Os aparelhos que por mais que estão desligados e ficam na tomada eles ficam em modo “standy-by”, ainda sim consume energia, só que em menor quantidade.

