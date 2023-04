Computadores, celulares e drones a preço de banana! Confira o leilão dos CORREIOS

Você deve conhecer alguém que comprou algo e infelizmente o produto nunca foi entregue, isso pode ocorrer por vários motivos, como troca de endereço por parte do vendedor ou então, a digitação errada do endereço por parte do próprio comprador. Nesses casos, os correios tentam entregar o produto por várias vezes, mas após o prazo que é estipulado pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, o produto entra para a categoria de refugo e é leiloado, entenda como funciona.

Quais produtos estão disponíveis?

São várias as categorias de produtos disponíveis para o leilão, desde itens simples como fones de ouvidos até itens mais complexos, como os usados nas áreas da saúde e esportiva. E é exatamente por isso que o leilão tem chamado tanta a atenção dos compradores, pois são itens caros por um preço bem menor do que o praticado no mercado.

Lembrando que os produtos não poderão ser vendidos de maneira individual, eles serão vendidos em lotes, que podem variar a depender dos produtos nele contidos. Os preços vão de R$ 2.468,70 a incríveis R$ 253.543,84. Como explicado, a variação no valor é por conta do que há dentro de cada lote.

De todos lotes, o de número 2 é o que possui o valor mais expressivo, pois nele há aparelhos de saúde e esportivos. Ao passo que o lote de número 6 é o mais em conta, pois possui itens mais simples, como fones de ouvido e acessórios tecnológicos.

Veja também: FGTS Extraordinário Em 2023: Governo Faz Sinalização Decepcionante

Como participar do leilão?

O leilão iria ocorrer no dia 02 de março, entretanto, os correios informaram que o evento foi adiado para o dia 17 de maio. O motivo para isso não ficou claro, mas a instituição pretende leiloar ao todo cerca de 50 mil itens que estão como refugo.

Todos que queiram participar do leilão, precisam acessar o edital a fim de saber de todas informações e prazos do leilão. O número da licitação é o 994627, após a leitura minuciosa do edital, é preciso efetuar cadastro na plataforma Licitações-e. Lembrando que para enviar os lances não é preciso ter CNPJ, tanto PF quanto PJ podem participar.

Por fim, caso o interessado queira ver os itens antes de enviar alguma proposta, pode ir presencialmente até o seguinte endereço: R. Mergenthaler, 592, bloco 3, 3º Andar, Vila Leopoldina, em São Paulo capital. Antes de ir é importante ligar para o número (11) 4313-8085 e marcar um horário.

Veja também: SALÁRIO-MÍNIMO Mudará A Partir Da Próxima Semana No Brasil