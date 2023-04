Dívidas em atraso podem abocanhar 30% do seu SALÁRIO? Cuidado

No Brasil, é bastante comum a cultura que a pessoa não é obrigada a pagar todas as contas, às vezes, a falta de compromisso ocorre não pela situação financeira, mas sim, pela ausência de consciência. Todavia, isso está prestes a mudar, uma vez que está quase aprovada a medida que permite que até 30% do salário do devedor seja penhorado a fim de quitar contas, mas sempre mantendo a dignidade do mesmo, entenda como isso deve funcionar.

A média de inadimplentes no Brasil é grande

Um estudo realizado recentemente mostrou que o Brasil possui uma alta média de pessoas inadimplentes, de acordo com o levantamento conduzido pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a cada 10 brasileiros, 4 encontram-se com os seus CPFs negativados junto a órgãos de proteção de crédito.

Ao todo, são cerca de 66 milhões de brasileiros com pendências em seus nomes. Contudo, após uma decisão regida pelo Supremo Tribunal de Justiça está quase chegando ao fim tudo isso e os devedores deverão pagar suas contas. De acordo com o entendimento do tribunal, poderá haver a penhora de uma parte do salário da pessoa que está devendo.

E isso será aplicado até mesmo para as pessoas que ganham apenas 1 salário-mínimo, elas, no caso, terão até 30% do salário comprometido e claro, que sempre fique respeitada a dignidade do devedor em questão. Na prática, com o atual salário, poderia ser descontado cerca de R$ 390 para a quitação da dívida.

A porcentagem da penhora pode variar

Vale salientar que a depender do salário de cada devedor, o valor da penhora pode aumentar. Lembrando que a medida ainda deve ser analisada por outros tribunais, mas pelo STJ, já encontra-se valendo. Principalmente, porque de acordo com os ministros, uma boa parte das dívidas não ocorrem por falta de condições financeiras.

“No Brasil, acredita-se que pagar dívidas é facultativo e a maioria das pessoas sequer se constrange com isso. Devido a esses constantes abusos dos devedores, o judiciário está fechando o cerco contra os devedores contumazes”, afirmou um especialista no assunto.

Por fim, a indicação é que caso o brasileiro esteja com débitos prestes a vencer, é ideal ir até a empresa e buscar um acordo com a empresa financeira em questão. Mas sempre é bom antes de assumir qualquer dívida pensar se pode pagá-la, senão, o prejuízo pode ser maior para você, pois uma dívida não paga acaba gerando bastante multas e juros, o que não é ideal para ninguém.

