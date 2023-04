APROVEITE! Nubank oferece R$ 200 para cliente TORRAR nas compras

O Banco Digital Nubank iniciou suas operações no Brasil há alguns anos e rapidamente entrou no gosto dos brasileiros, por conta da facilidade em conseguir abrir uma conta, a isenção de várias taxas além da possibilidade de ter um Cartão de Crédito com um limite interessante de início. Mas a novidade da vez é a possibilidade dos usuários conseguirem gastar até R$ 200 de uma só vez usando o cartão, entenda como irá funcionar.

Como os R$ 200 podem ser usados em compras?

Na verdade, o valor pode ser usado para qualquer compra, seja no débito ou no crédito. Recentemente o Nubank ampliou a utilização da tecnologia de pagamento conhecida por contactless, ou seja, pagamento por aproximação. A modalidade vem se popularizando em todo o mundo, principalmente tendo em vista a vida tão corrida que a maioria dos brasileiros têm.

Contudo, nem tudo são flores, e para evitar que os usuários tenham prejuízos em caso de roubo ou furto do cartão, a quantia máxima que pode ser debitada em uma transação aprovada por aproximação, é de até R$ 200, seja no crédito ou débito. Olhando por esse viés, caso o usuário tenha seu cartão subtraído, o prejuízo acaba não sendo tão grande.

A atitude foi tomada principalmente após alguns golpes que começaram a aparecer, que era o famoso ‘golpe da maquininha’, basicamente, os criminosos usavam uma máquina de crédito e passavam ela perto de bolsas ou bolso de pessoas, esperando que cartões com essa tecnologia aprovassem a compra.

Como ativar a tecnologia?

Para respeitar a opção de escolha dos usuários, a possibilidade por padrão vem desligada, mas caso o titular tenha interesse, ele pode ativar nas configurações do próprio aplicativo, basta seguir o passo a passo:

Entre no aplicativo do Nubank que está disponível tanto para Android quanto para iOS;

Após isso, clique na opção ‘meus cartões’ e escolha ‘cartão físico’;

Posteriormente, clique em ‘configurações’;

Após isso, ative ‘compras por aproximação’;

Pronto, você já pode efetuar compras de até R$ 200 apenas aproximando o cartão.

Mas é verdade que alguns usuários já são mais desconfiados e preferem gastar um pouco mais de tempo e digitar a própria senha. Caso você seja um desses, basta em vez de ativar a opção, clicar em ‘desativar compras por aproximação’, o pedido é acatado na hora e você não irá mais correr risco algum de criminosos aproximarem a máquina de crédito e subtraírem o dinheiro de você.

