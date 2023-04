ÓTIMA NOTÍCIA para todos os que recebem Bolsa Família; confira

O Bolsa Família tem um papel de suma importância na economia e na vida de todos os brasileiros, permitindo que mais de 20 milhões de famílias tenham uma renda mínima para conseguir suprir suas necessidades básicas, como alimentação e vestuário. Todavia, o governo pretende ampliar o leque de medidas para que as famílias possam não depender do benefício social por toda sua vida, mas sim, conseguirem um emprego formal, entenda.

Há inscritos no CadÚnico que possuem até pós-graduação

Desde que o cadastro único foi implementado para analisar como encontra-se a situação econômica e social dos brasileiros, houve um grande avanço como um todo, haja visto que no início das apurações, a maioria dos brasileiros eram anafalbetos, agora, a maioria possui o ensino médio completo e algumas pessoas têm até pós-graduação.

Além disso, uma boa parte dessas pessoas ainda estão em idade que dá para trabalhar, mas há alguns fatores que atrapalham isso, como por exemplo, o medo de arrumar um emprego e ser demitida e já ter perdido o bolsa família e também a falta de oportunidade por parte das empresas, que não querem contratar.

Contudo, uma medida que o governo Lula quer tomar em breve deve mudar todo esse panorama, por intermédio de um grande incentivo fiscal, ele pretende firmar parceria com as empresas para contratar essas pessoas que fazem parte do Bolsa Família, além disso, por um tempo determinado, elas não irão perder o benefício social.

Veja também: TUDO Novo De Novo? Bolsa Família Terá Mudanças

A família terá prioridade

Para melhorar ainda mais, a família em questão terá prioridade caso a situação fique ruim novamente, então, na fila de espera para o Bolsa Família, a família deve ser uma das primeiras a voltarem ao programa social em questão. E também, por uma quantidade determinada de meses, a família irá continuar recebendo o benefício.

Lembrando que outros critérios devem ser obedecidos, para que o Bolsa Família continue sendo pago, como a frequência escolar satisfatória de todos os integrantes em idade escolar, além de acompanhamento nutricional para as crianças e o devido pré-natal para as gestantes.

Todas essas ações são uma maneira que o governo tem de proporcionar uma melhoria de vida para os beneficiários e não deixar eles à mercê do benefício para sempre. Por isso, é obrigatório a frequência escolar dos alunos, para que eles estejam sempre em sala de aula. Além disso, há outros incentivos, como isenção em concursos públicos, tudo isso ajuda e incentiva os usuários a ampliarem seus horizontes e se tornarem independentes.

Veja também: PIS De Maio Será MAIOR E Impressiona Os Trabalhadores