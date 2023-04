Aposentados do INSS já podem comemorar? Reajuste sairá logo

Boa notícia! Os aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão com uma excelente oportunidade na mão. Nos próximos dias receberão um grande “presente” do Governo Federal e isso irá ajudar bastante essa classe da população. Veja como funciona e quem terá direito.

Beneficiários do INSS recebem grande presente

Vários benefícios do INSS usam o salário mínimo como base de seus valores. Bem como é o caso da aposentadoria, pensão por morte e outros benefícios. Desse modo, os beneficiários que recebem mensalmente com base do salário mínimo, irão ter uma grande surpresa.

Considerado que o presidente Lula irá assinar o decreto neste dia 1 de maio que eleva o salário mínimo para R$ 1.320. Com isso o repasse irá sofrer um aumento de 2,8% se comparado à inflação.

Os números são animadores porque levam em consideração os cálculos atuais. Desse modo, com a nova base de cálculo o salário irá ser afetado. Além disso, aumentará a margem consignada para os beneficiários que desejam realizar empréstimos bancários.

Portanto, o aumento do salário mínimo representa uma elevação de R$ 18, que para muitos é sem sombra de dúvidas um excelente aumento, no qual irá proporcionar excelentes mudanças e melhoras na qualidade de vida.

Ademais, basta aguardar o devido repasse. É uma das primeiras vez na história que o salário aumenta duas vezes dentro do mesmo ano. Especialistas afirmam que posteriormente poderá haver aumentos fixos anualmente com base em outros índices sem ser a inflação.

Quais benefícios sofrerão aumento?

Portanto, não somente os trabalhadores irão usufruir do aumento do salário mínimo. Outros benefícios também irão sofrer o aumento e com isso ter o seu valor elevado em R$ 18. Veja abaixo a lista dos benefícios em questão.

Aposentadoria por invalidez: É o repasse do INSS para os segurados que por algum motivo: doença ou acidente, não conseguiram mais exercer suas atividades remuneradas. Desse modo, o segurado passa a receber 01 salário mínimo. Logo, com o aumento do salário mínimo, o repasse dos segurados também irão aumentar.

Pensão por morte: É o repasse do INSS pago aos dependentes do segurado que acabou falecendo. Bem como cônjuge, filhos, enteados, etc. Caso o valor seja com base do salário mínimo completo, também hão de conseguir o aumento.

BPC: O Benefício de Prestação Continuada possui como base o salário mínimo. Logo, os beneficiários do BPC/Losa também hão de conseguir o aumento do benefício.

Portanto, basta aguardar a assinatura do decreto e com isso no próximo ciclo de pagamentos os repasses já serão atualizados.