Bolsa Família vai AUMENTAR em maio? Comissão quer mudanças

Boa notícia! A Comissão Mista foi a responsável pela avaliação da Medida Provisória (MP) que proporcionou o retorno do Bolsa Família. Através de um debate público sobre o assunto, está sendo estudado medidas cabíveis a fim de aumentar o valor do benefício com base na condição social de cada beneficiário! A partir de Junho o valor deverá sofrer um reajuste positivo. Entenda o que muda e quais serão os novos valores.

Bolsa Família vai aumentar em maio? Saiba o que muda | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família terá novos valores

O Bolsa Família paga todos os meses o valor de R$ 600 aos seus beneficiários. Lembrando que seja uma família unipessoal ou com cinco membros, o valor é o mesmo. Portanto, desde o início do programa é estudado maneiras de diminuir essa desigualdade.

Com isso as famílias que têm crianças entre zero e seis anos, terão adicional de R$ 150 todos os meses. Além disso, para auxiliar ainda mais as famílias brasileiras, os membros que tiverem idade entre sete e dezoito anos irão receber adicional de R$ 50.

Portanto, esses são os novos valores aplicados para o Bolsa Família. A partir de junho os adicionais serão pagos juntos. Lembrando que também é mês de Vale-Gás. Desse modo, os beneficiários que recebem ambos os benefícios, poderão sacar quase ou mais de R$ 1 mil.

Portanto, ainda há outros adicionais que devem ser divulgados até o fim do ano. Lembrando que as regras para adesão ao programa se tornaram mais rígidas e devem ser analisadas com cuidado.

Leia mais: Governo Lula anuncia que benefício será SUSPENSO em maio

Novas regras são divulgadas

Com o retorno do Bolsa Família novas regras foram divulgadas para a permanência no programa. Visto que o intuito do programa não é meramente conceder repasses mensais aos brasileiros, mas cultura e educação.

Desse modo agora as crianças e adolescentes são obrigadas a terem uma frequência entre 60% e 75% em suas respectivas escolas. Bem como o cartão de vacina atualizado e devidamente preenchido. O intuito é promover a plena educação para as crianças brasileiras e evitar ao máximo as taxas de evasão escolar.

No caso das gestantes, o pré-natal deve ser realizado mensalmente a fim de evitar problemas futuros com os recém-nascidos. Desse modo, as famílias que não cumprirem essas regras poderão ser suspensas do programa. E o principal: manter os dados atualizados no Cadastro Único.

Nos últimos meses aconteceram vários bloqueios do Bolsa Família e todos ligados à fraudes no programa ou desatualização de dados. Espera-se que até o fim deste ano o Governo busque maneiras de evitar fraudes, proporcionar uma maior igualdade nos pagamentos e com isso garantir que o Bolsa Família seja direcionado para as pessoas certas.