NETFLIX anuncia presente para seus clientes em maio

Boa notícia! Os assinantes da Netflix terão uma grande surpresa neste próximo mês de março. A plataforma disponibiliza aos seus clientes filmes, séries, documentários, animes e tantas outras produções. Os conteúdos são voltados para crianças, jovens, adultos e anciãos. Portanto, veja qual é este “presente” que a empresa liberará para os seus assinantes e quem tem direito.

Netflix anuncia presente para os seus assinantes | Imagem de Jade por Pixabay

Netflix anuncia surpresas para o mês de Maio

Desse modo, o novo catálogo da Netflix para este mês de maio foi visto por muitos como um “presente” para os seus usuários em razão de alguns títulos de grande nome que entrarão no serviço de streaming. Desde lançamentos a filmes para crianças, veja o que vem por aí!

Lançamentos de Maio

Dia 01 de Maio – Meu Pai;

Dia 12 de Maio – A Mãe;

Dia 18 de Maio – Com Carinho, Kitty – série semelhante a Para todos os garotos que já amei;

Dia 19 de Maio – Atividade Paranormal: Ente Próximo e Dois Pais para Lulú;

Dia 24 de Maio – A mãe do ano;

Dia 26 de Maio – Sangue e Ouro;

Portanto, esses são os principais lançamentos para este próximo mês de maio. A série Com Carinho Kitty, é o grande nome da vez principalmente para os adolescentes que curtem um romance. Haverão outros nomes como Família Larva, Kung Fu Panda 3, Os Smurfs, Guardiões da Floresta, etc.

Espera-se que neste mês de maio haja muitas novidades. Bem como seus preços que foram divulgados novamente! Atualmente a Netflix compete com outras empresas do segmento, como Prime Vídeo. Portanto, espera-se que nos demais meses do ano a Netflix use força total para fidelizar cada vez mais seus assinantes.

Netflix atualiza seus preços

Há alguns meses foi discutido acerca da impossibilidade de compartilhar a mesma conta com várias pessoas. Entretanto, a empresa resolveu acalmar os ânimos e por enquanto os usuários não estão insatisfeitos com a possibilidade dessa decisão.

Visto que se tornou possível o compartilhamento com outros dispositivos e até mesmo usuários como já se existia. Os preços dos planos continuam como no início do ano. A partir de R$ 18,90 a R$ 55,90. Veja a tabela:

Plano padrão que contém anúncios: R$ 18,90;

Plano básico: R$ 25,90;

Plano padrão: R$ 39,90;

Plano Premium: R$ 55,90.

Portanto, os preços seguem os mesmos e possivelmente só serão atualizados no ano de 2024. Ademais, é possível conseguir as melhores condições com preços exclusivos. É recomendado a assinatura do plano padrão para acessos individuais. Lembrando que o plano padrão com anúncios e o básico possui bloqueio de alguns conteúdos.