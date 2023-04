Quanto tempo demora? Esta é a FILA mais longa do SUS

Por mais que muitos brasileiros falem mal do Sistema Único de Saúde (SUS) é bem verdade que ele é um divisor de águas na vida dos cidadãos. Através do SUS é possível conseguir consultas, exames e remédios gratuitamente. Dentre as cirurgias ofertadas pelo SUS, está incluso até mesmo alguns tipos de cirurgias plástica. Portanto, é sem sombra de dúvidas um dos programas do Governo Federal mais importantes para à população. Entretanto, dentre os inúmeros procedimentos realizados pelo SUS, você sabe qual é o mais demorado? Saiba qual é se surpreenda com alguns detalhes!

Saiba qual é a fila mais longa do SUS | Imagem de Parentingupstream por Pixabay

Fila mais longa do SUS é divulgada

Quando o paciente entra na fila do SUS está esperando juntamente com milhões de outros pacientes. Geralmente de baixa renda, a fila sempre é grande porque não há outra alternativa para essas pessoas na saúde privada.

Portanto, raramente a fila do SUS irá diminuir. Quando algum exame é marcado, certamente irá demorar cerca de dois ou três meses para que seja realizado. Bem como as cirurgias. Desse modo, o paciente já espera por uma demora nas demandas.

Entretanto, há uma cirurgia no país que demora muito mais do que qualquer outra. Isso em razão da sua alta demanda. Que é a cirurgia de catarata. Por mais que seja um procedimento simples, os brasileiros precisam esperar até 60 dias a mais do que outras pessoas em outros países.

De acordo com dados divulgados, a fila de espera para o procedimento no Brasil era de 8.6 pontos. Sendo que a média mundial estava em 6.3. Portanto, os brasileiros acabam esperando muito mais. O tempo de espera pela cirurgia varia entre 6 a 24 meses.

Por que a fila é tão demorada?

Por ser algo público existem vários protocolos que devem ser seguidos. Desde a comprovação da necessidade a exames obrigatórios. Após realizar uma série de protocolos exigidos pelo SUS, é que o paciente de fato entra na fila de espera.

Muitas vezes o paciente é chamado para a cirurgia e acaba voltando para casa por problemas banais. E tantos outros problemas podem dificultar o acesso à cirurgia.

Basta requisitada por idosos, é de fato um número bastante agravante. Lembrando que em 2020 o SUS realizou aproximadamente 4,6 milhões de cirurgias eletivas. Lembrando que foi justamente o período da pandemia.

Para algumas pessoas pode ser mais vantajoso a contratação de um plano de saúde e então realizar o procedimento. Entretanto, irá variar de paciente para paciente. Ademais, o SUS ainda é uma das melhores opções e sempre conta com profissionais capacitados e prontos para realizarem os respectivos procedimentos cirúrgicos em seus pacientes.