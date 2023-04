“Eles” não querem que você saiba desse truque para a revisão do INSS

Já faz alguns dias que o Supremo Tribunal Federal (STF) anunciou a possibilidade da revisão da vida toda aos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Revisão que consiste em um recálcula da média dos repasses recebidos antes de julho de 1994. Isto é, quando inicou o Plano Real no Brasil. Isso pode aumentar o valor da aposentadoria de muitos brasileiros, como também pode reduzir. Por isso é sempre bom consultar um advogado trabalhista antes de qualquer ação. Visto que só é vantajoso para os brasileiros que recebiam salários maiores antes da data citada.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Truque é divulgado e brasileiros são agraciados

Portanto, o grande problema é que muitos interessados não possuem documentos ou extratos que comprovem os valores das contribuições anteriores. Visto que antigamente as informações eram armazenadas de maneira muito diferente do que é hoje em dia.

Então, os brasileiros que não encontram os seus carnês, acabam se preocupando e não conseguindo providenciar o requerimento no INSS. Entretanto, agora é possível resolver isso através das microfichas do INSS.

Isso pode beneficiar muitos brasileiros a conseguirem o tão sonhado aumento na aposentadoria. Antes do INSS ser INSS, se chamava INPS. As microfichas são pequenos relatórios em imagens das contribuições mensais.

Muitos contribuintes entre 1973 e 1984 possuíram essas pequenas fichas. Essas informações não foram perdidas, estão localizadas nas Agências da Previdência Social (APS). Entretanto, são possíveis de serem encontradas porque todas foram digitalizadas pela DataPrev.

Portanto, essas microfichas são de suma importância porque na maioria das vezes os cadastros mais antigos não estão disponíveis no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Leia mais: Limite garantido do Nubank: o que é isso e como funciona?

E então, como pedir a revisão com as microfichas?

É válido lembrar que as microfichas são usadas para encontrar informações antes de 1986. É necessário solicitar as mirofichas com uma ação administrativa do benefício da previdência. É importante consultar um advogado especialista para isso.

Portanto, é necessário que o requerimento seja aberto e a solicitação exposta, acerca do pedido da microficha. O INSS deveria por si só acrescentar essas informações no processo, entretanto, não faz caso não seja solicitado.

Visto que até então, muitos servidores públicos acabavam fornecendo cópias aos segurados, mesmo sem qualquer solicitação. Entretanto, devido ao vazamento dos dados isso parou de acontecer.

Desse modo as microfichas estão disponíveis para os segurados a partir da década de 70 que estavam empregados. Sendo bem mais comum que as fichas sejam entregues aos empresários ou contribuintes individuais do século passado.

Portanto, é válido entrar em contato com um advogado especialista na área e desse modo conseguir entregar a causa em suas mãos com as devidas informações necessárias.