Novidade no WhatsApp: como funciona a ETAPA adicional de segurança

Qualquer novidade no WhatsApp costuma gerar imensa curiosidade em seus usuários. Afinal, trata-se praticamente do aplicativo de troca de mensagens mais famoso em todo o mundo, e que é utilizado diariamente por milhões de pessoas.

Não é à toa, por sinal, que com certa frequência a empresa Mesa, dona do app, cria novos recursos, a fim de manter o “Whats” como uma ferramenta essencial para as pessoas.

E a mais nova função revelada por essa empresa já está agradando, principalmente quem não abre mão da questão da privacidade enquanto troca mensagens com outros usuários.

Mais detalhes sobre ela podem ser conferidos por meio dos tópicos a seguir.

Mais uma novidade no WhatsApp está em fase de implementação | Imagem: Bastian Riccardi / unsplash.com

A verificação de privacidade é a grande novidade no WhatsApp

Por enquanto, somente algumas pessoas que possuem a versão Beta do WhatsApp estão podendo testar a nova funcionalidade, não sendo raro, portanto, que todos os demais usuários fiquem com dúvidas a respeito de como ela funciona.

Mas, não se trata de nada mirabolante, conforme foi explicado pelo WABetaInfo, que é um portal especializado nesse aplicativo.

Ocorre que, uma vez instalada, a atualização de número 2.23.9.15 apresenta ao usuário uma tela inédita, onde consta a verificação de privacidade. Sendo que a mesma tem a simples função de tornar mais fácil o entendimento e o gerenciamento das configurações relacionadas a esse assunto.

Por meio dessa novidade no WhatsApp, há ainda mais simplicidade no processo de controlar quem pode ter acesso às informações da conta.

Mas, é sempre importante frisar: por enquanto, poucos escolhidos estão tendo acesso à essa novidade: a implementação irá ocorrer aos poucos, conforme os testes forem feitos com esses usuários da versão beta do sistema Android.

Inclusive, as pessoas que desejam ser escolhidas para participar dos testes relacionados às novidades no WhatsApp também podem se tornar usuários beta, desde que sigam um passo a passo bem simples.

Basta entrar na página do respectivo programa beta, clicar em “Torne-se um testador”, depois procurar pelo aplicativo no Google Play Store e fazer o download.

Recursos que já fazem imenso sucesso entre os usuários

Essa novidade do WhatsApp de fato possui sua importância.

Mas, vale lembrar que o aplicativo já passou por muitas outras mudanças, a fim de atender ainda mais às necessidades de seus usuários e, também, lhes dar ainda mais privacidade e segurança em cada troca de mensagem.

Esses recursos permitem, por exemplo, que uma pessoa saia de um grupo sem que isso fique perceptível para os outros membros, cabendo apenas aos administradores ter acesso a essa informação.

A possibilidade de manter o status de “online” de forma oculta também chega a ser um alívio para muitas pessoas.

Há, ainda, o bloqueio da função de captura de tela, caso o usuário envie uma mensagem que seja de exibição única: quem envia textos ou fotos comprometedoras nesse formato, portanto, agora pode ficar tranquilo.

