MÁQUINA DO TEMPO: horóscopo diz que estes 4 signos vão reencontrar alguém

Reencontrar alguém, no sentido puramente romântico desse termo, pode não ser o objetivo de todas as pessoas. Afinal, para muita gente, quando algo termina de fato termina para sempre. Porém, quando observamos as surpresas que o horóscopo nos revela, percebemos que nem sempre as coisas funcionam dessa forma.

Existem momentos em que de fato alguém do passado pode ressurgir em nossas vidas, e cabe ao Universo se encarregar das mudanças e dos movimentos necessários para que isso aconteça. E, claro: todas essas alterações podem afetar a vida de qualquer pessoa da maneira mais inesperada possível.

E, dentro desse contexto, vale lembrar que na próxima segunda-feira, no primeiro dia do mês de maio, acontecerá o início do fenômeno chamado de Plutão Retrógrado, exatamente às 14h08.

Com ele, diversas coisas e pessoas do passado tendem a voltar, causando conexões inesperadas para 4 signos, conforme é explicado a seguir.

O passado irá bater à porta em maio, segundo o horóscopo | Imagem: Kelly Sikkema / unsplash.com

O horóscopo aponta que estes 4 signos podem reencontrar alguém do passado

Embora muitas pessoas nem mesmo gostem de pensar a respeito, a partir do primeiro dia de maio os reencontros podem começar a acontecer a qualquer momento.

Mas, isso não acontecerá com todo mundo.

De todos os 12 signos que compõem o nosso horóscopo, somente 4 poderão sentir esse momento de forma mais intensa, sendo eles:

O signo de Leão

Extrovertidos por natureza, os leoninos são conhecidos também por terem uma forte energia magnética. E, durante o período de Plutão Retrógrado, é justamente essa energia que pode ajudar a fazer com que alguém do passado reapareça.

Quem é de Leão, portanto, deve se atentar aos sinais, pois certamente alguém sentirá uma conexão que será forte o suficiente, a ponto de criar coragem para reaparecer.

O signo de Escorpião

Para quem nasce sob o signo de Escorpião, não existe meio termo quando o assunto é relacionamento: tudo é muito profundo e intenso, repleto de paixão e de significados.

E, como o planeta Plutão atua justamente como regente desse signo, as atrações e as conexões estarão ainda mais fortes no decorrer de maio. Quem ainda se sente atraído, portanto, poderá tentar uma reaproximação.

O signo de Aquário

Todo aquariano costuma ser atraente por ser uma pessoa original e independente. E, com esses traços de personalidade, não é raro que quem tem Aquário como signo principal costume ser muito atraente.

Afinal, muitas pessoas de fato amam a individualidade, e poderão tentar contatos com seus aquarianos preferidos enquanto Plutão Retrógrado estiver acontecendo.

O signo de Peixes

Peixes é o último signo do horóscopo, mas um dos primeiros signos quando o assunto é emoção e sensibilidade, o que faz com que ele gere conexões profundas com as pessoas com as quais se envolve.

Logo, quem se sente atraído pela natural compaixão e empatia que os piscianos emanam também poderá “dar as caras” em breve.

Reencontros podem ser surpreendentes

Embora a ideia de reencontrar alguém do passado não seja muito animadora para algumas pessoas, ela deve ser encarada como algo que realmente pode resultar em coisas positivas, que pode trazer uma nova experiência e novos aprendizados.

Lembrando que as previsões do horóscopo tendem a apontar coisas que inevitavelmente devemos viver.

