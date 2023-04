Descubra as 3 revisões do INSS para aumentar seu BENEFÍCIO

São muitas as pessoas que simplesmente não sabem que existem revisões do INSS e que, por meio delas, é possível aumentar o valor da aposentadoria, que é recebido todos os meses. Aliás: trata-se de uma informação que é extremamente útil até mesmo para quem ainda não conseguiu se aposentar.

Essas revisões nada mais são do que processos por meio dos quais consegue-se corrigir erros e até mesmo omissões envolvidos no cálculo do valor que o aposentado tem direito a receber. E é justamente por isso que elas podem representar um aumento importante nesse valor.

E a boa notícia é que quem tem dúvidas sobre o assunto poderá tirá-las agora mesmo, por meio da leitura do artigo a seguir, e conseguir “dar uma turbinada” nas finanças.

Por meio das revisões do INSS, realmente é possível aumentar a aposentadoria | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Conhecendo as revisões do INSS que podem ajudar inúmeros aposentados

É importante, portanto, ter em mente que em diversos casos é, sim, possível revisar o valor recebido no benefício da aposentadoria, de modo até mesmo a deixar ele maior.

E são exatamente 3 tipos de revisões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aos quais o cidadão aposentado pode recorrer, caso acredite que deveria estar recebendo um benefício maior.

São eles:

Revisão 1: A revisão do teto previdenciário

As pessoas que se aposentaram especificamente entre 05/04/1991 e 31/12/2003 podem ter o direito à chamada “revisão do teto”.

Para elas, o valor recebido pode, sim, ser recalculado, considerando os textos previdenciários máximos que haviam sido estabelecidos por meio das ECs (Emendas Constitucionais) de número 20/1998 e de número 41/2003.

Revisão 2: A revisão da vida toda

Essa revisão do INSS ganhou destaque ao ser criada. Afinal, o “recálculo” da aposentadoria, nesse caso, é feito considerando quase que literalmente os valores recebidos durante toda a vida laboral de uma pessoa (a depender de quando ela nasceu, claro).

Em outras palavras: todas as contribuições feitas pelo cidadão até a metade do ano de 1994 são consideradas, ao invés de somente os 80% relacionados aos maiores salários que vieram depois dessa data.

Atualmente, essa é a revisão considerada mais vantajosa para todas as pessoas que tiveram bons salários de contribuição até 1994.

Revisão 3: A revisão por erro de cálculo

Por fim, existe a revisão que acontece quando ocorrem erros no cálculo do valor da aposentadoria, por parte do próprio Instituto Nacional do Seguro Social.

Havendo erro, portanto, o beneficiário pode pedir para ter a aposentadoria revisada.

O que mais é importante saber sobre as revisões do INSS

É imprescindível que os aposentados compreendam que cada caso deve ser analisado de forma individual.

Logo, quem acredita que merece ter sua aposentadoria revisada deve procurar um advogado que trabalhe com direito previdenciário, ou mesmo buscar orientação nas agências do INSS.

