Segunda-feira é feriado nacional? Veja quem trabalha no 1º de MAIO

Para complementar o primeiro semestre do ano de 2023, vem aí mais um feriado para ter um dia de descanso. Depois das folgas referente ao feriado da Sexta-Feira Santa e depois pelo dia de Tiradentes, agora é feriado do dia 1 de maio, conhecido como o Dia do Trabalhador.

Neste ano de 2023, a data 1 de maio vai cair em uma segunda-feira e isso deixou os brasileiros contentes com a possibilidade de emendar os dias para ter folga, alguns já estão até se preparando para pegar uns dias e curtir com os amigos.

confira um pouco sobre a história do feriado. Imagem: arquivo / FreePik

1 de maio é feriado nacional?

Sim, 1 de maio está na lista dos feriados nacionais, e todos são assegurados por lei, essa data não é conhecida somente aqui no brasil, é internacionalmente também e comemorada em outros países. Ou seja, é um dia realmente dedicado a classe trabalhadora que já passou por grandes lutas e conquistas.

No Brasil, essa data foi instituída em abril de 1949, através da Lei nº 662.

Veja também: Governo Lula anuncia que benefício será SUSPENSO em maio

Vamos conhecer um pouco mais da história?

A história nos conta que esse movimento operário no Brasil começou a ganhar força nos anos de 1910, com greves que sempre acontecia no dia 01 de maio. E foi especificamente no governo de Getúlio Vargas que a data passou a ser realmente importante.

A partir disso as festividades começaram a ser organizadas pelos trabalhadores reunidos em sindicatos, e lá acontecia discursos, palestras e também a defesa da classe, e algumas práticas acontecem até hoje.

E a boa parte disso, que como é feriado nacional, muitas empresas dão folgas para os funcionários, pois com o decreto de oficialização do dia, muitos funcionários tiram o dia de folga e aproveitam bastante.

E neste ano de 2023, o calendário tem nove feriados celebrados em todo o território nacional, e 4 deles já foram aproveitados nesse primeiro semestre do ano, já o próximo irá ocorrer no mês de setembro, na Independência do Brasil, dia 7.

Logo depois, as outras datas que mostram no cronograma é para homenagear a Nossa Senhora Aparecida, que é considerada a Padroeira do Brasil, depois o dia dos Finadas e a Proclamação da República. E por fim, o Natal.

Veja também: Sou obrigado a trabalhar no feriado? Entenda o que diz a LEI