Linha de crédito da Caixa libera R$ 4,5 mil ainda HOJE

Temos uma ótima notícia para você que é MEI (Microempreendedor Individual) e está em busca de fazer uma contratação de linha de crédito. Dentro do aplicativo da Caixa Tem eles estão liberando o valor entre R$ 1.500 até R$ 4.500. Essa linha de crédito só foi possível a partir do SIM Digital da Caixa Econômica Federal para pessoa física e os MEIs.

Lembrando que esse programa de crédito é de R$ 1.500 para as pessoas que exercem atividade produtiva urbana e rural (pessoa física), e o valor de R$ 4.500 para os microempreendedores individuais. É válido destacar que nessa linha as mulheres têm prioridade de no mínimo 50%.

R$ 1.500 para pessoas físicas e R$ 4.500 para MEI. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

SIM Digital

Como informado acima, essa linha de crédito é concedida pelo SIM Digital e tem juros reduzidos devido a esse tipo de modalidade. Somente assim será possível facilitar para todos os empreendedores que são excluídos do sistema financeiro, para que assim eles possam ter acesso ao crédito e incentivar a formalização dos pequenos negócios no território brasileiro.

Essa linha tem algo especificamente em pessoas físicas e jurídicas que estão envolvidas no mercado de negócios. Ou seja, a pessoa física pode utilizar esse crédito para comprar um veículo para ajudar no negócio, por exemplo. Já para quem é MEI pode usar o dinheiro para capital de giro. Lembrando que são somente alguns exemplos de como utilizar o crédito.

Condições e requisitos para acessar a linha de crédito

Para cada modalidade existe um tipo de requisito que deve ser seguido, confere abaixo:

Pessoas físicas

Contratação de R$ 300 a R$ 1.500, conforme a capacidade de pagamento do solicitante

Taxa de juros a partir de 1,95% até 3,60% ao mês

Pagamento em parcelas de 12 a 24 meses

Contratação através do aplicativo Caixa Tem

Pessoas com dívidas a partir de R$ 3 mil não podem solicitar o crédito.

Pessoas jurídicas (MEIs)

Crédito de R$ 1.500 a R$ 4.500, conforme capacidade de pagamento do solicitante;

Taxa de juros a partir de 1,99% até 3,60% ao mês;

Parcelamento de 18 a 24 meses;

Contratação presencial em uma agência da Caixa;

Empresas com dívidas a partir de R$ 3 mil não podem solicitar o crédito.

É importante destacar que para os MEIs, essa contratação da linha de crédito precisa ser feita presencialmente, caso contrário não será possível. É necessário ir até uma agência do banco da Caixa Econômica.

A Caixa já notificou que em breve o banco vai aceitar também essa contratação pelo aplicativo.

