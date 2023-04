Benefícios CANCELADO de vez para quem não fizer isso

O BPC (Benefício de Prestação Continuada) é um benefício bastante comentado nesses últimos tempos e diversas pessoas têm dúvidas sobre ele, é importante destacar que ele é um benefício concedido pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para um grupo específico, porém é necessário estar dentro dos requisitos para receber o valor e uma das principais e ter também o cadastro no Cadastro Único.

Ou seja, isso mostra que quem recebe o BPC tem que ir até um CRAS na cidade onde mora para realizar o cadastro no CadÚnico para ter continuidade de recebimento do benefício, da mesma forma que está ocorrendo com o Bolsa Família, a equipe petista também está fazendo um pente-fino nos cadastros do BPC.

Isso está ocorrendo porque a maioria das pessoas não atualizam os cadastrados, e assim o governo não consegue saber por exato qual a real situação da família, e se caso os dados estiverem desatualizados, muitos podem perder o benefício do BPC.

Atualização dos dados é essencial para receber o BPC. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem tem o direito de receber o BPC?

Idosos com mais de 65 anos com renda familiar per capita (por pessoa) de até um quarto do salário-mínimo

Pessoas com deficiência de longo prazo, que comprovem limitações físicas, intelectuais, mentais ou motoras com impedimento de conviver plenamente em sociedade, exercendo atividades trabalhistas e de relacionamento interpessoal

Pessoas com transtornos mentais e/ou graves e permanentes problemas de saúde, comprovados por laudo médico e perícia do INSS; com a renda familiar descrita.

Quero atualizar o meu cadastro, como faço?

Atualizar o cadastro é o passo ideal para continuar tendo chances de receber do benefício, é necessário atualizar a cada dois anos. A pessoa que precisa fazer isso, tem que comparecer até um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) o mais próximo da sua casa e fazer a atualização.

Também tem como a pessoa atualizar os dados pelo aplicativo do INSS, já que é o órgão responsável por efetuar esse pagamento. O aplicativo se chama Meu INSS e está disponível para download no Play Store tanto para Android como iOS.

Meu benefício foi bloqueado

A pessoa que infelizmente teve o BPC bloqueado por falta de atualização cadastral, o primeiro é passo é fazer a atualização dos dados, assim o órgão vai entender que você tem interesse de continuar.

Feito isso, depois a pessoa precisa requerer o serviço e clicar na opção “Solicitar Emissão de Pagamento não Recebido”, pode fazer isso pelo aplicativo Meu INSS ou através do número 135.

