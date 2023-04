AUMENTE o limite do Nubank com a nova função SIMPLIFICADA

O limite do Nubank é um dos pontos de maior interesse de quem já é cliente desse banco digital, ou mesmo de quem pretende ser.

Aliás: essa instituição financeira inovadora é reconhecida por agradar seu público por meio da oferta de diversas vantagens, que incluem ótimas opções de investimento, linhas de crédito e até mesmo seguro de vida.

E, no último dia 24 (segunda-feira), foi a vez de anunciar outra grande novidade, que é a chance de deixar o limite do cartão de crédito maior, utilizando para isso os próprios investimentos que já tenham sido feitos na conta.

Com essa iniciativa, o banco busca ajudar seus clientes a ter ainda mais autonomia e controle sobre as finanças: agora, será possível aumentar o limite do Nubank sem precisar fazer essa solicitação de maneira formal, o que costuma inevitavelmente envolver uma análise de crédito.

Em resumo: os clientes poderão usar os valores que já estão em conta, para automaticamente se permitirem um valor maior no limite do cartão: trata-se de algo extremamente útil em emergências, por exemplo.

Mais detalhes sobre essa iniciativa de um dos bancos digitais mais famosos do país podem ser conferidos a seguir.

Aumentar o limite do Nubank nunca foi tão fácil | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O aumento de limite do Nubank deixa os clientes livre de burocracias

Enfrentar certas dificuldades na hora de conseguir mais limite no cartão de crédito é uma realidade comum para muitas pessoas. E estas dificuldades costumam estar ligadas a fatores como instabilidade financeira, crédito negativo e até mesmo renda insuficiente.

Isso sem citar o fato de que as instituições bancárias não raramente são muito criteriosas e muito rigorosas quando se trata de fornecer mais limite: é comum exigirem que o cliente seja extremamente pontual com seus pagamentos e tenha muitos gastos no cartão todo mês.

Mas, com a função chamada “NU limite garantido”, a fintech Nubank pretende mudar essa realidade: trata-se de uma função por meio da qual o limite pode ser aumentado de forma simplificada.

Veja também: Descubra as 3 revisões do INSS para aumentar seu BENEFÍCIO

Como funciona essa nova função do Nubank

Todo cliente do Nubank já está acostumado com as famosas caixinhas onde pode guardar dinheiro: e essas caixinhas funcionam basicamente como contas avulsas, cujos saldos rendem mês a mês e não podem ser usados na função débito.

E a boa notícia é que, agora, o dinheiro investido nessas caixinhas pode ser usado para deixar o limite do cartão de crédito maior.

É tudo muito simples: basta colocar o dinheiro em uma caixinha por meio do aplicativo, e ele ficará bloqueado, para ser usado como garantia no aumento do limite propriamente dito. Ou seja: no mês em que o usuário gastar mais do que o esperado, esse valor será utilizado para pagamento da fatura.

Logo, embora seja necessário fazer um investimento, essa não deixa de ser uma forma muito interessante de aumentar o limite do Nubank, pois tudo é feito em poucos cliques.

Veja também: SURPRESA! Mudança na CNH pega muita gente desprevenida