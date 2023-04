PAGUE MENOS na conta de luz todos os meses: 7 macetes simples

Estima-se que a fatura de energia elétrica é responsável por mais de 30% da renda mensal das famílias brasileiras. Embora exista programas do Governo Federal como a Tarifa Social, nem todas as pessoas têm acesso ao programa. Portanto, é possível economizar bastante seguindo algumas dicas práticas de economia de energia! Realizando todos os passos indicados neste artigo, é possível economizar até 40% ou mais!

7 macetes para reduzir a fatura de energia elétrica

Muitos brasileiros procuram as melhores maneiras de economizar na fatura de energia elétrica. O passo a passo é bem simples e pode ser feito por qualquer pessoa. Algumas dicas precisarão de um certo investimento, mas outras não requer ao menos 01 centavo! Conheça agora mesmo.

Use lâmpadas de LED

É comum que muitos brasileiros ainda usem as lâmpadas tradicionais. Trocar essas lâmpadas por luzes de LED é uma excelente escolha. Visto que elas necessitam de muito menos energia. Com o uso da luz de LED é possível economizar até 80% referente a iluminação da residência.

Troque o ar-condicionado

É uma boa opção trocar o ar-condicionado pelo ventilador. Pelo menos durante alguns momentos do dia. Visto que o ventilador consome muito menos energia em comparação ao ar-condicionado. Além disso, o ventilador consegue deixar o ambiente mais fresco e não aumente em quase nada a conta de energia elétrica.

Não use água quente

Calma, não é no banho! É na hora de lavar roupas. Grande parte da energia consumida pela máquina de lavar roupas é a fim de aquecer a água. Ao lavar as roupas usando água fria é possível economizar mais de 60% do gato comum. E sempre opte por usar a máquina com o máximo de sua capacidade, evitando a lavagem usando poucas peças.

Use com cuidado a geladeira

É sempre bom evitar abrir a geladeira por qualquer motivo. Isso acaba fazendo com que o ar frio saia e resulta em um maior gasto de energia para recuperar aquele ar resfriado. É sempre bom deixar as geladeiras próximas a lugares bem arejados.

Cuidado com os aparelhos

Evite deixar os aparelhos em stand-by e sempre procure comprar eletrodomésticos que possuem uma maior eficiência no seu uso. Visto que aqueles que consomem menos energia são um pouco mais caros, entretanto, acabam gerando descontos nas faturas de energia elétrica.

Use essa dica e economize muito

E a principal dica é: tenha bons hábitos. Ter hábitos conscientes de consumo de energia é o principal para economizar na fatura. Não vai usar um aparelho? Desligue. Não está usando o monitor do PC mas precisa deixá-lo ligado? Desligue apenas o monitor e assim vai. São boas práticas do tipo que proporciona que no fim do mês haja descontos de até 60% ou mais.

Visto que os brasileiros só pagam por aquilo que gastam. Embora existam outras taxas e tributos, mas a maior parte da fatura de energia elétrica ainda é pelo gasto diário e individual de cada residência.