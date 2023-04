Quer ser MILITAR? Mais de 1.500 vagas estão abertas no Brasil

Nem todos os brasileiros sonham em estar concursados dentro de um escritório com ar-condicionado. Outros preferem o concurso público voltado à segurança pública. Como é o caso dos concurseiros da área militar. Para este ano de 2023 mais de 1,5 mil vagas serão abertas e é a oportunidade certa de milhares de brasileiros mudarem de vida! Com salários iguais ou superiores a R$ 8 mil, é realmente uma das áreas que mais pagam no Brasil. Saiba os procedimentos adotados e como participar.

Milhares de vagas são abertas para novos militares | Imagem de Pexels por Pixabay

Concursos militares no Brasil

As vagas estão distribuídas entre a Marinha do Brasil, Escola Preparatória de Cadetes do Exército e Escola de Sargentos das Armas do Exército. Lembrando que no Brasil existem mais de 34 mil vagas em todos os estados para o serviço militar, que são divididos em nível médio, técnico e superior.

Concurso ESA

Para este ano foram abertas mais de 1 mil vagas para o concurso da Escola de Sargentos das Armas do Exército. Sendo direcionadas aos alunos de nível médio e técnico. Os profissionais que forem contratados terão direito a salários iniciais de R$ 3,8 mil. As áreas de atuação serão para engenharia, infantaria, aviação, música e saúde – para o cargo de Técnico em Enfermagem.

Entretanto, as inscrições se encerraram ontem. O custo fixo de participação era de apenas R$ 95. Os candidatos inscritos serão submetidos a provas discursivas e objetivas. A aplicação será no dia 8 de outubro e irá ocorrer em todas as capitais e em outras 12 cidades. Totalizando 39 pontos.

Os candidatos serão testados em suas respectivas áreas de atuação. Entretanto, todos passarão pelos exames de saúde, comprovação de matrícula e o tradicional exame psicológico.

Concurso Marinha do Brasil

O concurso público para à Marinha do Brasil irá preencher o quadro de Técnico do Corpo Auxiliar, Capelães Navais e o corpo de Engenheiros da Marinha. Serão disputadas 40 vagas nas divisões citadas acima. É necessário ser formado com nível superior nas áreas citadas pelo edital. A remuneração bruta dos candidatos aprovados que forem contratados é de R$ 9.070,60 e vários benefícios.

As inscrições ainda estão abertas e podem ser realizadas através do site da Marinha do Brasil. A partir das 8h do dia 29 de maio até Às 23h59 do dia 11 de junho. Os aprovados irão ser submetidos ao treinamento de Formação de Oficiais, que será ministrado no Rio de Janeiro.

Concurso EsPCEx

Sendo um dos concursos mais almejados no Brasil, o EsPCEx abre oportunidade para diversos jovens brasileiros. Dando a chance de se tornarem Cadetes do Exército. Através do concurso serão abertas mais de 440 vagas. Sendo 400 para o público masculino e 40 para o público feminino.

É necessário ter nível médio completo. A taxa de inscrição custa apenas R$ 75 e será possível se inscrever até o dia 22 de maio. O processo deve ser feito através do site do Exército Brasil.

Os candidatos interessados serão submetidos ao teste intelectual por meio de provas e posteriormente ao curso de formação caso sejam aprovados.