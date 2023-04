TUDO novo de novo? Bolsa Família terá mudanças

A transição final do Bolsa Família está prevista para o mês de junho. Inúmeros ajustes já foram anunciados e outros ainda estão por vir. Dentre eles, o novo processo de cadastro para alguns beneficiários. Entenda o que pode mudar durante a mudança e o passo a passo para não perder o benefício!

Novo cadastro do Bolsa Família? Veja o que muda | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Transição do Bolsa Família

O Bolsa Família irá entrar em sua reta final de transição nos próximos dois meses. Desde março há uma gama de mudanças vigentes e notáveis dentro do programa. Bem como o adicional de recursos para algumas famílias, a suspensão de cadastros e tantos outros processos que acontecem nos bastidores.

A fim de que todos os brasileiros inscritos tenham acesso aos melhores recursos e repasses, o Bolsa Família irá passar por algumas mudanças. Lembrando que a partir de junho também será pago o novo adicional de R$ 50 as famílias que possuem crianças, jovens e gestantes de até 18 anos. Novos adicionais devem ser anunciados até o fim do ano. A medida que o programa avance nas cidades.

Lembrando que o Bolsa Família busca como principal intuito a correta distribuição de renda com base na quantidade de membros do grupo familiar. Desse modo, algumas medidas estão sendo adotadas para que isso ocorra da melhor maneira possível. Com isso, o sistema de pagamentos do Bolsa Família, o SIBEC – irá passar por atualizações.

A finalidade é que o mesmo seja otimizado para evitar possíveis erros durante os pagamentos. Portanto, é possível que o sistema fique offline por algumas horas a fim de que haja uma correção da falhas, bugs, etc.

Novo cadastro do Bolsa Família é anunciado

Portanto, com a transição sendo completa, muitas famílias devem refazer o cadastro do Bolsa Família. Isto é, as famílias que tiveram seus cadastros suspensos por causa de alguma irregularidade ou fraude no programa.

Desse modo, essas famílias terão que se inscrever novamente no Bolsa Família caso as falhas não sejam corrigidas até a data estipulada. Que é até o mês de junho. Lembrando que é possível corrigir os erros que levaram ao bloqueio do programa.

Basta ir até o CRAS local com os documentos atualizados – de todos os membros do grupo familiar e abrir o requerimento de atualização cadastral. Em Junho serão pagos os adicionais de R$ 150 para as famílias que têm crianças entre zero e seis anos.

Bem como o adicional para as famílias que possuem membros de sete a dezoito anos ou que possuem pessoas gestantes. Mais informações serão divulgadas em breve.