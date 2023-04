CNH de graça! Autoridade quer emitir 80 MIL documentos

Não somente o sonho de ter a casa própria que é dos brasileiros, e sim também de ter a CNH, e no Amazonas, o Detran lançou uma nova edição do programa CNH Social que vai emitir carteiras de habilitação para as pessoas que são de baixa renda.

Essa iniciativa não é nova nesse estado e já está ganhando proporção e se espalhando em outros Detrans de todo o país. O governo do estado informou que as inscrições estarão abertas por 60 dias, basta entrar no site detrancidadao.am.gov.br para cerca de 61 municípios do estado do Amazonas e também a capital de Manaus.

Detran lançou uma nova edição do programa CNH Social. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Com essa nova edição a estimativa é conseguir emitir a CNH para 80 mil pessoas, número que representa o dobro do clico que teve anteriormente, ao qual foram atendidas 40 mil pessoas.

Para a pessoa que deseja concorrer a esse benefício, é preciso ter a inscrição no CadÚnico para acessar os programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e integrar com a família comprovadamente de baixa renda e morar no Amazonas há pelo menos 2 anos.

O Detran de Amazonas informou que é considerada a família de baixa renda que tem renda per capita de até meio salário-mínimo ou que também tem renda mensal de até dois salários-mínimos.

Todas as pessoas que têm interesse em participar devem ter 18 ou mais, saber escrever e ler, apresentar no dia o comprovante de residência, e ter CPF, carteira de identidade com foto e título de eleitor ou a declaração da Justiça Eleitoral.

Veja também: Redobre sua ATENÇÃO se você possui CNH; entenda o porquê

Projeto CNH Social

Esse projeto CNH Social vai abranger a primeira habilitação, adição e inclui também a troca de categoria, como podemos perceber é um projeto bem grande e que está dando oportunidade para todos.

As pessoas que foram contempladas logo na primeira edição podem solicitar a adição de categoria se caso permanecerem dentro dos requisitos que pede a seleção, logo assim que receber a CNH.

Já para a troca de categoria, é preciso que a pessoa atinja o tempo permitido para fazer o preenchimento de todos os requisitos.

Rodrigo de Sá, que é o diretor-presidente do Detran-AM, disse que a adição e mudança de categoria vão ajudar a ampliar as oportunidades dentro do mercado de trabalho. Rodrigo destaca “O cidadão vai poder ter uma nova atividade remunerada como motorista de aplicativo, por exemplo, motorista de condução escolar, diversas áreas. Ou seja, é muito além do que apenas uma habilitação, a pessoa passa a ter diferentes fontes de renda, e até mesmo mudar de profissão”.

Veja também: Senado aprova medida para incluir mais informações na CNH