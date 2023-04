Próximos dias de MUITA SORTE! Os signos que começarão maio muito bem

A astrologia, conhecida e admirada por muitas pessoas, nada mais é do que o estudo voltado para os astros e para a relação dos mesmos com as características da personalidade do ser humano.

Os astros, por sua vez, estão sempre trazendo novidades para cada signo do horóscopo, e moldando os eventos que ocorrem nas vidas das pessoas. E uma prova disso é que, em determinados períodos, alguns indivíduos terão muita sorte, enquanto outros não.

E o mês de maio, especificamente, será de ótimas notícias para especificamente 5 signos, principalmente em seu início: todos os detalhes sobre as previsões para cada um deles podem ser conferidos no decorrer da leitura do próximo tópico.

Diversas pessoas terão muita sorte no mês que está chegando | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os signos que terão muita sorte assim que o mês de maio começar

E os signos que podem esperar por agradáveis notícias no mês que se aproxima são:

1. O signo de Aquário

Mais conectados com as famosas forças da natureza, os aquarianos precisarão manter a positividade muito em alta.

Se souberem fazer bom uso das habilidades de comunicação, e se souberem principalmente usar as palavras, de modo a ajudar outras pessoas, os nativos desse signo poderão viver um mês muito agradável.

2. O signo de Capricórnio

Já para os capricornianos as previsões estão mais voltadas para a vivência de novas experiências e de momentos intensos.

Lembrando que, no mês de maio, os impulsos nocivos desse signo se farão mais presentes. Então, vale a pena se policiar, de modo a manter todos eles sob controle.

3. O signo de Escorpião

As previsões apontam que os nativos de escorpião de fato terão muita sorte em maio, principalmente no que diz respeito à fertilidade e ao amor: de fato, esse será um dos signos mais sortudos do mês.

Será um ótimo momento para superar qualquer trauma do passado e renovar as energias.

4. O signo de Leão

Para os leoninos, o próximo mês também será muito proveitoso, desde que controlem o ego.

O foco deverá estar no trabalho e em tirar os planos do papel: a recompensa realmente virá!

5. O signo de Sagitário

Para Sagitário, por fim, maio pode reservar muita sorte no âmbito amoroso, fazendo com que um novo romance apareça.

Será um mês perfeito para socializar e criar novos amigos.

Veja também: Determinação é a palavra para os signos mais incansáveis do horóscopo

As previsões se renovam constantemente

Embora somente 5 signos estejam “marcados” para ter muita sorte no decorrer do mês de março, os nativos dos demais signos do horóscopo não devem desanimar em relação às próximas semanas.

Afinal, existem também as previsões diárias e semanais, que podem favorecê-los em diversos momentos, basta se atentar e acompanhá-las de perto.

Além disso, é sempre válido lembrar que o ascendente também possui grande influência na personalidade de uma pessoa e em tudo que ela irá viver. Ou seja: além de checar a previsão para o signo sobre o qual o indivíduo nasceu, também é válido checar a previsão do ascendente em si.

Veja também: 3 signos que caem como PATINHOS em qualquer conversa fiada