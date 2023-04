ADEUS DENTADURA? Implante dentário pelo SUS em 2023

Vários motivos podem levar os brasileiros a precisar realizar um implante dentário. É um procedimento um pouco caro e não está à disposição de todos os brasileiros. Algumas pessoas não podem realizar o procedimento, visto que diabéticos, hipertensos e pessoas com doenças relacionadas ao sistema cardiovascular podem ter problemas e complicações durante os procedimentos. Entenda como funciona e quem tem direito pelo SUS.

Implante dentário de graça pelo SUS | Imagem de JOSEPH SHOHMELIAN por Pixabay

Quando fazer o implante?

O implante pode ser necessário a partir de um dente podre ou até mesmo por conta de acidentes. Existem dois tipos de implantes, pelo menos os mais comuns. O implante adesivo e o com parafuso. O implante adesivo é usado em casos mais simples e em pessoas mais novas. Em alguns casos é necessário que haja a substituição dos dentes.

É necessário que o paciente esteja com a radiografia paronâmica e computadorizada. A fim de saber a real posição do dente, do osso e o melhor método de conseguir realizar o procedimento cirurgico sem qualquer complicação.

Visto que no caso do implante/protése adesiva, é muito mais fácil e requer menos burocracia técnica. O paciente é submetido a uma cirurgia e logo depois ocorre a incisão com o bisturi, a fim de visualizar plenamente a área que o implante será instalado.

Em geral a cirurgia demora aproximadamente duas horas, dependendo da quantidade de dentes que serão implantados. Entretanto, é possível fazer isso pelo SUS?

Leia mais: Mesmo sem conta na CAIXA tem como tirar dinheiro do fundo do banco

Como fazer o implante dentário pelo SUS?

Sim, é possível! Entretanto, não são todos os municípios que realizam esse tipo de ação. Visto que o implante dentário pelo SUS acontece através do programa Brasil Sorridente. Através do programa é possível realizar vários procedimentos dentários premium de maneira totalmente gratuita.

Portanto, é necessário verificar no posto de saúde local se a unidade está inclusa na lista do programa Brasil Sorridente. Caso sim, basta ir até o dentista local e pedir uma análise e que ele realize o encaminhamento para a unidade hospitalar que realize a ação.

Feito isso, o paciente irá esperar na fila de espera o atendimento por um especialista na área. Em cerca de dois a três meses o paciente poderá ser chamado e o implante realizado. Na maioria dos casos o implante é feito por hospitais universitários, a fim de que os alunos aprendem as técnicas.

Portanto, é uma parceria das faculdades com os alunos e pacientes. Assim todos saem ganhando e o paciente acaba saindo de sorriso novo! Consulte a lista de cidades no posto local ou Secretaria da Saúde do município.