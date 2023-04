Dívidas há mais de 60 meses? Existem um COMUNICADO IMPORTANTE

Muitos brasileiros acabam acumulando dívidas com o passar do tempo e sequer sabem que podem se livrar delas com muita facilidade! As dívidas com mais de 60 meses podem não ser mais cobradas. Muitas empresas não querem que os clientes saibam disso. Entenda como funciona e quem tem direito. Entretanto, lembre-se, sempre procure pagar suas dívidas a fim de não estar no vermelho.

Saiba o que pode acontecer com dívidas com mais de 60 meses | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona a modalidade?

Quando o cliente fica com algum débito aberto com uma empresa, ela dá alguns meses para que seja feito o pagamento e quando isso não acontece o nome do cliente vai para o SPC/Serasa. Desse modo, o CPF fica “manchado” e o cliente dificilmente irá conseguir ter acesso ao crédito.

Quando for realizar um empréstimo, financiamento ou até mesmo uma compra no crediário: será acusado que há restrições no nome e nada poderá ser feito. Entretanto, após 60 meses a dívida muda de categoria, se tornando uma dívida preescrita.

Caso a empresa não tenha entrado com nenhuma ação legal para o quitamento da dívida, após os 60 meses, que equivale a cinco anos, nada poderá ser feito e o nome do cliente acaba saindo dos órgãos de proteção ao crédito.

Entretanto, ainda poderá ser cobrado, não de maneira legal, apenas de maneira extrajudicial. Muitos não sabem, entretanto, de maneira transparente, o débito acaba deixando de existir.

A modalidade funciona para todo e qualquer brasileiro. Porém, o débito deixar de existir e constar nos órgãos de proteção ao crédito. A empresa não é obrigada a retirar a restrição da dívida do seu banco de dados. Exemplo: em dívidas pendentes com bancos.

E então, devo ou não pagar?

Com certeza! Entretanto, o pagamento deverá ser feito para que toda e qualquer restrição saia do CPF nas empresas cujo o débito está em aberto. Entretanto, caso não seja pago no período em questão, não irá afetar em nada na saúde financeira.

Visto que o CPF já terá saído do SPC/Serasa e desse modo poderá ser consultado sem qualquer pendência. O recomendado é que mesmo após os 60 meses a dívida seja paga.

Caso contrário poderá virar uma bola de neve e desse modo complicar ainda mais a saúde financeira do cidadão. Portanto, ter o nome limpo é garantia de crédito, da possibilidade de obter cartões de crédito e muito mais.

Portanto, por mais que não haja mais obrigações legais do pagamento, é indicado que todos realizem o devido pagamento de suas dívidas e débitos a fim de estarem limpos mediante as demais análises de crédito.