NOVO concurso do MEC ainda em 2023? Edital deve sair em breve

Boa notícia! Mais um concurso está prestes a ser divulgado. Sem sombra de dúvidas é uma das melhores oportunidades para os brasileiros saírem de uma vida instável para a plena estabilidade. A ministra da Gestão e Da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que há uma possibilidade de que haja o lançamento de um novo concurso para o Ministério da Educação (MEC). Veja as possíveis datas e o que esperar do concurso.

Novo concurso do MEC pode ser liberado ainda neste ano | Imagem de StockSnap por Pixabay

Novo concurso é divulgado

Portanto, mediante o aval é possível esperar um novo concurso para este ano de 2023. Sendo já o 5° concurso anunciado por fontes oficiais do Governo Federal. Visto que há muito tempo não há uma nova seleção para vagas públicas efetivas.

Lembrando que o último concurso para o MEC aconteceu em junho de 2009, ou seja, há 14 anos atrás. Outros concursos estão previstos para este ano de 2023: como é o caso do concurso para o MCTI, Ibama, Receita Federal e ICMBio.

Portanto, com a declaração oficial da ministra espera-se que até o fim deste semestre haja a divulgação dos próximos passos do processo. Visto que é necessário que seja divulgado o certame no Diário Oficial da União (DOU) e posteriormente haja a escolha da banca, lançamento do edital e por fim a abertura das inscrições.

É válido lembrar que há cargos para nível médio e superior. Como todo concurso público é possível obter isenção mediante a comprovação de ser doador de sangue. Entenda os próximos passos do concurso e as possíveis vagas.

Leia mais: Novo satélite oferece internet diretamente para os brasileiros; não foi o Elon Musk

Relembre como foi o último concurso

O último concurso aconteceu em 2009. Na ocasião foram abertas apenas 265 vagas para agentes administrativos. Sendo necessário apenas possuir o ensino médio completo. Os valores eram de R$ 1,9 mil para 40 horas semanais. Lembrando que na época o salário mínimo era de R$ 465.

Os profissionais precisavam atuar na elaboração de cálculos e análise de dados. Referentes ao departamento pessoal, materiais e orçamentos. Bem como organizar documentos e atender o público.

Lembrando que o prazo é bem curto: visto que desde a publicação do edital e a realização da prova de fato, os candidatos tiveram apenas dois meses para estudar. Visto que a prova foi aplicada no mês de setembro. As questões eram separadas em conhecimentos básicos e específicos.

Lembrando que há mais de 14 anos não há concursos de nível médio. Entretanto, em 2014 ocorreu um certame para a contratação de candidatos com ensino superior. Os ganhos eram de R$ 6,1 mil a R$ 8,3 mil e tinham algumas vagas temporárias.

Portanto, tudo indica que ainda neste ano será publicado o edital e haverá a publicação do edital e abertura das inscrições.