13º ANTECIPADO: veja como está o calendário atualizado

Um dos benefícios mais aguardados de todos os segurados e contribuintes do INSS é o 13° salário, que permite o aumento do poder de compra de todos os brasileiros. Em 2020, por exemplo, esse abono foi antecipado para o mês de abril e maio, por conta desse histórico recente, há esperança que o mesmo ocorra agora em 2023, todavia, não é uma certeza. Portanto, confira todas as informações que já estão confirmadas sobre o valor extra.

O 13° será pago em quais meses?

Acerca do benefício, a única certeza é que o INSS já definiu o seu cronograma de pagamento da primeira parcela, que vai acontecer entre os meses de agosto e setembro. Basicamente, o valor é liberado no mês de agosto e o beneficiário recebe no outro mês. Basicamente, todo segurado do INSS em alguma modalidade previdenciária consegue receber o abono citado.

O valor da primeira parcela sempre corresponde a 50% do benefício em questão, como foi informado, será repassado entre agosto e setembro. Já a segunda parcela, é paga entre novembro e dezembro, para quem recebe até 1 salário mínimo, para quem recebe acima do piso, o valor é pago apenas em dezembro.

Vale salientar ainda que a segunda parcela já vem descontado o valor do Imposto de Renda para quem recebe um valor que ultrapassa a faixa de isenção, então, ela tende a ser inferior à primeira parceira. E caso haja um adiantamento do benefício, deve ocorrer nos próximos meses, mas o mais indicado é que fique da maneira que está.

Haverá o pagamento de um 14° salário?

Outra dúvida frequente é acerca de um suposto 14° salário, que iria contemplar os aposentados e pensionistas do INSS, a fim de permitir que eles tenham um maior poder de compra e consigam sempre honrar suas dívidas. Mas o projeto até o momento encontra-se parado.

O autor dele é o ex-deputado Pompeo de Mattos, do PL. O principal intuito é auxiliar o grupo de segurados citado anteriormente. E caso seja aprovado, será mais um valor extra para quem mais precisa.

A proposta indica que fosse pago um salário a mais para todos os pensionistas e aposentados, anualmente, como ocorre com o 13° salário. Mas o intuito seria realmente ajudar os segurados a quitarem suas dívidas e também fomentar ainda mais a economia local. Já que, como todos sabem, o valor do abono é liberado em datas estratégicas, para que a população possa gastar de acordo com as datas festivas próximas.

