Este grupo pode ACESSAR R$ 900 pelo aplicativo Caixa Tem

Os benefícios sociais são uma maneira que o governo possui de ajudar as pessoas que encontram-se em situação de vulnerabilidade social, e todos eles para serem acessados é preciso que o interessado tenha cadastro no CadÚnico. E agora, através do aplicativo do Caixa TEM, mais um benefício no valor de até R$ 900 pode ser acessado e isso está ajudando bastante a vida de todos brasileiros, principalmente, aqueles que dependem desse dinheiro para sobreviver, confira tudo sobre o benefício citado.

Como os brasileiros podem acessar até R$ 900 no Caixa TEM?

O valor citado é proveniente do benefício social do Bolsa Família, que atualmente, atende mais de 20 milhões de famílias que encontram-se em situação de pobreza e extrema pobreza. Basicamente, aquelas pessoas que têm renda per capita é de no máximo R$ 218 por mês, o que somente pelo número já dá para perceber que é um valor baixo.

Por isso, a maioria delas dependem do benefício de transferência de renda, no caso, o que está em vigor é o Bolsa Família, contudo, anteriormente, era o Auxilio Brasil. Não importa o nome, mas sim a finalidade, que é transferir um valor mensal para quem mais precisa. E agora, com a reformulação do Bolsa Família, essa missão ficou bem mais fácil.

Já que a depender da família, elas podem ter direito a receber mensalmente até R$ 900, o valor é proveniente do valor mínimo do benefício adicionado de duas parcelas de R$ 150 que são originadas das crianças que fazem parte da família e possuem idade inferior a 06 anos.

O benefício pode ultrapassar os R$ 1.000

O valor mínimo do benefício está em R$ 600, mas a média atual do benefício é de incríveis R$ 670,49, o valor em questão já está na história como um dos mais altos que já foi praticado pelo governo. E além dos adicionais citados, ainda há famílias que podem receber o vale gás, que é um adicional que gira em torno de R$ 110.

O cálculo para o valor do vale gás, é baseado na média do botijão de 13kg nos últimos 06 meses. Por isso, a cada bimestre o valor pode ser maior ou menor. Neste mês será de R$ 110, então, quem recebe o vale gás, o adicional pelas crianças e o bolsa família, terá direito a receber incríveis R$ 1.010 apenas de benefícios sociais.

Os pagamentos deste mês de abril estão acabando, faltam apenas os beneficiários que possuem o NIS com final 9 que irá receber no dia 27/04 e quem possui o NIS com final 0, que irá receber no dia 28/04.

