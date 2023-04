FINALMENTE! Benefício de R$ 600 é liberado para milhares no Brasil

Desde que o governo instituiu o novo Bolsa Família, os brasileiros estão conseguindo usufruir melhor do benefício, que recebeu várias melhorias em comparação ao seu antigo modelo. E neste dia 26 mais uma parcela de R$ 600 foi liberada para os beneficiários que possuem o NIS com o final 8. Embora o valor mínimo seja R$ 600, a média do benefício está em R$ 670,49, entenda tudo sobre ele

A média já é a maior da história

O Bolsa Família é um programa bastante antigo, que já possui décadas de vigência, mas somente agora em 2023 ele sofreu algumas mudanças que de fato impactam bastante toda a população brasileiro. Uma vez que o benefício está visando uma equidade de fato, isto é, não igualar a todos em um só patamar, mas ajudar cada família de acordo com suas necessidades.

Com isso, o benefício possui um valor mínimo de pelo menos R$ 600, contudo, há diversos benefícios que na prática, permite que quanto maior for a família, maior seja o valor que ela irá receber do benefício. Uma vez que R$ 600 para apenas uma pessoa dá tranquilamente, já para uma família com 6 pessoas, o valor já se torna irrisório.

Uma das grandes novidades para este mês de abril é o adicional de R$ 150, para cada criança com idade inferior a 6 anos, claro, há um limite de duas crianças por família. Na prática, há famílias que estão recebendo no mínimo R$ 900 graças a esse adicional que foi instituído pelo governo.

Calendário do Bolsa Família e possíveis bloqueios

O pagamento do Bolsa Família ocorre sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês e os beneficiários conseguem ter acesso às suas informações como data de pagamento e valor que irá receber por intermédio do aplicativo Caixa Tem. Agora, só restam três grupos de pessoas a receberem, o grupo que recebeu hoje e os dois que irão receber amanhã, isto é, quinta e na sexta.

NIS com final 8 recebe dia 26 de abril;

NIS com final 9 recebe dia 27 de abril;

NIS com final 0 recebe dia 28 de abril.

E outra reclamação comum entre os brasileiros é acerca das suspensões que estão ocorrendo, mas é importante saber que caso a pessoa seja suspensa, ela nem chega a receber o benefício do mês vigente. Mas agora, a suspensão permanente só irá ocorrer após o governo ter certeza que o benefício da pessoa está irregular.

