Governo Lula anuncia que benefício será SUSPENSO em maio

Acaba de chegar uma triste notícia envolvendo um dos benefícios sociais mais esperados em todo o Brasil, o presidente Lula acaba de anunciar que ele estará suspenso no próximo mês. O benefício social é de suma importância para ajudar a parcela da população mais carente do Brasil, permitindo que ela tenha um poder de compra maior e consiga ter uma vida mais digna dentro de sua casa, entenda o motivo da suspensão.

Qual o benefício que será suspenso?

O benefício em questão ajuda cerca de 6 milhões de brasileiros, isto é, trata-se do vale-gás, que subsidia 100% do valor do botijão para as famílias mais carentes. Entretanto, ele é pago apenas bimestralmente, então, como ele foi pago neste mês de abril, no próximo ele será suspenso e voltará apenas no mês de junho.

A suspensão em questão irá representar menos R$ 110 no bolso de quase 6 milhões de brasileiros. Lembrando que o valor do benefício é calculado usando como base o preço do botijão que é praticado nos últimos 06 meses, no caso do mês de abril, o valor do benefício ficou em R$ 110, mas a depender do período, ele pode variar, tanto para mais quanto para menos.

Lembrando que o governo já havia anunciado que as vagas para fazer parte do vale-gás estavam encerradas, ou seja, o benefício irá continuar sendo pago, mas não haverá mais novos beneficiários, ao menos não neste ano de 2023, talvez em 2024 abra novamente vagas para novos entrantes.

Bloqueios no Bolsa Família

Já outra dura realidade que milhões de brasileiros estão enfrentando é acerca dos bloqueios que ocorreram no Bolsa Família e a tendência é que eles aumentem mais ainda até o final do ano. Por mês, cerca de 1 milhão de beneficiários estão sendo bloqueados, claro, outros estão entrando, mas o fato é que ninguém queria perder o valor que recebe mensalmente.

Contudo, a maioria das pessoas que estão sendo bloqueadas, são aquelas que recebem o benefício de maneira irregular, seja por conta que mentiram acerca de informações sobre o núcleo familiar ou colocaram uma renda per capita inferior a verdadeira, além daquelas pessoas que não atualizam o seu CadÚnico a mais de 24 meses.

Portanto, se você está de acordo com todas as regras do programa social, com o cadastro atualizado e cumprindo todos os seus deveres – como frequência escolar das crianças satisfatória – não há motivos para ficar com medo dos bloqueios. Entretanto, quem mentiu ou omitiu informações relevantes, pode ser que perda o benefício.

