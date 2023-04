PODE COMEMORAR excelente notícia para os motoristas: seguro mais barato

Conseguir o seguro mais barato possível, e que ainda assim atenda todas as necessidades que possam surgir, é o objetivo de milhares de pessoas que compram carro hoje em dia. E, de fato, tal objetivo se faz justificável, principalmente quando se vive em grandes centros urbanos, como São Paulo.

Afinal, ter um carro ou uma moto representa uma praticidade imensa. Mas, por outro lado, também pode representar preocupação: não são poucas as pessoas que estacionam o veículo na rua, por exemplo, e ficam com receio de não encontrá-lo depois.

Isso sem citar todas as demais vantagens que costumam estar envolvidas na contratação de um seguro, como a possibilidade de usar guinchos ou solicitar o serviço de um chaveiro sem custos.

E a boa notícia, para os motoristas brasileiros, é que agora está ainda mais fácil de achar seguro mais barato, conforme é explicado no próximo tópico.

Para conseguir o seguro mais barato também é preciso estratégia | Imagem: Aleksandr Popov / unsplash.com

O seguro mais barato no Brasil já é uma realidade

Especificamente no que diz respeito aos seguros para carros, os preços até então cobrados por seguradoras de todo o país, em relação às apólices, finalmente apresentaram uma queda, conforme apontado pelo Índice de Preços do Seguro Automóvel (IPSA).

Antes disso, foram três meses seguidos havendo alta nos valores desse serviço.

No mês de março, por exemplo, a redução foi de 1,5%, no que diz respeito ao mês de fevereiro. Mas, mesmo assim, é importante lembrar que no último ano os valores acumulados representam um aumento de 13,8%.

Segundo o CEO da empresa TEx, Emir Zanatto, a alta acima citada, refere aos preços do IPSA, está diretamente ligada ao aumento nos preços dos carros propriamente ditos, que inevitavelmente surtiu efeito até mesmo nas taxas de furtos e roubos.

Para ele, por sinal, a redução alcançada representa um cenário de estabilidade, e não necessariamente uma tendência de redução.

Dicas para conseguir um seguro mais barato e economizar

De acordo com o próprio IPSA, os homens que são solteiros tendem a pagar 25,9% a mais no seguro para carros, quando comparados às mulheres.

Eles também pagam cerca de 70% a mais do que pagariam se fossem casados.

Ou seja: existem fatores muito específicos que fazem com que o preço da apólice varie de pessoa para pessoa.

Mas, de modo geral, sempre é possível seguir algumas dicas para conseguir um seguro mais barato. A primeira delas, obviamente, é fazer a pesquisa com diversas empresas desse mercado, sempre avaliando a reputação de cada uma delas.

Outra dica importante é manter o veículo equipado com equipamentos que lhe garantam mais segurança, como rastreadores e alarmes: por meio deles, o risco de roubos torna-se muito reduzido, o que é bem visto pelas seguradoras.

A necessidade de coberturas muito específicas também deve ser avaliada. Afinal, tais coberturas representam serviços dos quais nem sempre o motorista irá precisar. Logo, pagar por eles pode ser um gasto desnecessário.

