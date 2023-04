NOVO FERIADO no dia 28 foi confirmado! Cidadãos comemoram

A possibilidade de poder contar com um novo feriado no calendário anima qualquer trabalhador brasileiro. E não é para menos, não é mesmo? Afinal, os feriados são vistos como a oportunidade perfeita para relaxar, seja ficando em casa ou até mesmo fazendo uma curta viagem para cidades próximas.

E, quando caem em dias específicos, como segunda-feira e sexta-feira, criando o famoso e amado “feriadão”, esse tipo de data se torna ainda mais especial, prolongando o descanso de milhões de pessoas.

A boa notícia, dentro desse contexto, diz respeito aos moradores de Itaíba, uma cidade localizada em Pernambuco e que, ainda em abril, mais especificamente no dia 28, irá comemorar mais um feriado.

Caindo em uma sexta-feira, a data permitirá que os cidadãos itaibenses aproveitem o merecido descanso de diversas formas, e foi escolhida como feriado por ser o dia de aniversário desse município: no próximo dia 28, serão completados 61 anos de sua fundação.

Vale reforçar, ainda, que esse é apenas mais um momento de respiro que as pessoas de Itaíba terão esse mês, uma vez que em abril já tivemos dois importantes feriados nacionais: o Dia de Tiradentes, comemorado no último dia 21, e a Sexta-Feira Santa.

Novo feriado terá programação especial para ser celebrado

Apesar de consideravelmente nova, dado o tempo de sua fundação, a cidade pernambucana de Itaíba sabe comemorar como ninguém um feriado, e pode-se notar isso facilmente observando a programação preparada para celebrar o novo feriado do dia 28.

Será uma festa de aniversário memorável, com direito aos shows dos cantores Felipe Amorim e Zé Vaqueiro.

Quem estiver na cidade durante esse feriado também poderá curtir muitas outras atrações, tanto locais quanto regionais, sendo que todas elas já foram confirmadas por Regina Cunha, que é do partido Podemos e atua como prefeita na cidade.

De acordo com Regina, esse é o tipo de data que não pode passar em branco, principalmente quando considerados os momentos difíceis que as famílias itaibenses viveram nos últimos meses e nos últimos anos.

Houve a pandemia, por exemplo, bem como a perda de muitas pessoas queridas, enchentes e outros desafios que o município e seus moradores precisaram enfrentar.

E o momento para um novo feriado de fato não poderia ser melhor: tudo “está nos eixos” no município, inclusive no que diz respeito ao andamento das obras, sendo um ótimo momento para comemorar.

Alguns feriados nacionais ainda estão por vir

Os brasileiros que vivem em outras localidades não precisam desanimar: afinal, mesmo não contando com um novo feriado, o resto do país ainda conta com feriados importantes a serem comemorados.

Incluindo aqueles que formam um feriado prolongado.

É o caso, por exemplo, do Dia do Trabalho, a ser comemorado na próxima segunda-feira, dia 01 de maio. A Independência do Brasil, que em 2023 será celebrada em uma quinta-feira, também pode representar uma emenda de feriado para muitas pessoas.

