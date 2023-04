Publicação da CAIXA nas redes deixa clientes raivosos

Toda publicação que a Caixa Econômica Federal faz em seus perfis nas redes sociais pode, de fato, gerar efeitos inesperados. Afinal, trata-se de uma das instituições bancárias mais importantes do país e, ainda, trata-se do banco por onde milhões de pessoas recebem seus salários e benefícios sociais.

E uma recente publicação feita pela instituição nas redes sociais, mais especificamente no último dia 24 (segunda-feira), ilustra muito bem esse contexto.

Nela, a Caixa divulga um conteúdo muito específico, para celebrar o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, que também é conhecida simplesmente como Libras.

Na postagem, completamente em tom de homenagem, uma funcionária do banco usa essa linguagem para se comunicar e, de modo geral, o “cenário” diz respeito à inclusão das pessoas surdas na sociedade.

Porém, apesar de ser atrelada a uma boa causa, essa publicação da Caixa acabou servindo de espaço para que os clientes do banco demonstrassem imensa insatisfação a respeito de problemas que estão ocorrendo.

Ou seja: boa parte dos comentários obtidos não está relacionada à data que a instituição gostaria de celebrar.

Clientes se queixam sobre a publicação da Caixa Econômica Federal

A homenagem acima citada foi publicada tanto no Facebook quanto no Instagram, sendo que nesta última rede social as reclamações são realmente diversas.

Uma das usuárias escreveu um comentário informando estar tendo problemas para acessar o aplicativo Caixa Tem, que pertence à instituição. De acordo com ela, o app pede uma atualização de dados, porém, assim que os dados são enviados, uma tela branca surge, impedindo que o saldo do PIS seja verificado.

A mesma já chegou até mesmo a se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal para obter ajuda, mas nada foi resolvido.

Outro cliente, de Balneário Camboriú, informa estar tendo imensa dificuldade para ter acesso ao seu dinheiro, uma vez que perdeu seu RG e não está tendo permissão para fazer o saque com a Carteira de Trabalho nas agências. No comentário, o internauta cita estar passando necessidade e, por isso, possui tanta pressa em ter seu problema solucionado.

Mas as reclamações não param por aí…

Elas também estão ligadas à taxa de juros do empréstimo consignado, à dificuldade em conseguir entrar em contato com o banco por meio de mensagens e à indisponibilidade de diversos serviços.

A Caixa não deixou seus clientes sem respostas

O banco respondeu muitos dos comentários recebidos, principalmente aqueles relacionados à homenagem prestada.

Dentro desse contexto, alguns clientes que fizeram reclamações também foram ouvidos e respondidos, a exemplo do usuário que estava com dúvidas a respeito do abono do PIS/PASEP.

A instituição respondeu reforçando a importância de acompanhar o calendário de pagamento, bem como checar regularmente alguns aplicativos, como o próprio Caixa Tem.

Tratou-se de uma resposta “automática”, e não personalizada, mas demonstrou o interesse do banco em ajudar seus clientes.

