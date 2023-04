Casa própria com 70% de DESCONTO: leilão da Caixa está aberto

Todo mundo sonha em conseguir ter a casa própria, não é mesmo? Só que com a realidade que estamos passando parece ser impossível de acontecer, pois tudo está muito caro. Todas as pessoas que correm atrás desse sonho já devem ter tentado ou projetado participar de um leilão.

No nosso país, essa modalidade está se tornando popular entre as pessoas que buscam conseguir sua casa própria e por um preço e condições mais acessíveis. Por isso, resolvemos destacar essa notícia para você que busca ter uma casa.

Já pensou em conseguir um imóvel com até 70% de desconto? É isso mesmo, isso será possível através de um evento que o banco da Caixa Econômica Federal está planejando, junto com a Globo Leilões.

Esse evento vai acontecer no dia 3 de maio, às 10h00. Todas as pessoas que vão participar podem usar os recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para conseguir financiar a propriedade.

Leilão vai acontecer no dia 3 de maio, às 10h00. Imagem: rawpixel / FreePik

Leilão da Caixa está atraindo bastante pessoas

O bom de participar de um leilão para conseguir comprar uma casa, é que lá você encontra diversas opções e modelos de moradia além de um valor superacessível e baixo do que mostra no mercado, e a cada evento eles colocam casas de diversos tamanhos e locais.

Ou seja, esses pontos acabam se tornando uma opção atraente para o público que sonha em conseguir a casa sem precisar ter um investimento enorme, que a pessoa até pensa que nunca irá conseguir, no leilão os preços são menores que o normal.

A Caixa segue essa tendência, ela vai disponibilizar 237 espaços localizados em regiões diferentes do território nacional. Na lista está incluído casas, apartamentos, áreas comerciais, tudo com 70% de desconto.

Uma casa que está em destaque está localizada em Pernambuco no valor de R$ 118 mil, e como no leilão as condições facilita para conseguir a casa, o lugar está recebendo lances a partir de R$ 35,4 mil.

Para a pessoa que deseja enviar o lance, pode fazer um cadastro, a lista vai estar completa com todos os espaços que serão leiloados e que podem ser consultados no site Globo Leilões. A plataforma é bem fácil de mexer e oferece filtros que deixam a página mais refinada, dividida por categoria para facilitar na hora da pesquisa.

Se caso a pessoa quer participar do leilão e utilizar o FGTS, é necessário procurar algumas das agências bancárias da Caixa para verificar quais são as condições para que seja possível ter a aprovação do crédito.

