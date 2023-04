Datas do INSS deixam os aposentados no VERMELHO

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já está fazendo os pagamentos dos benefícios referente a esse mês de abril para mais de 36 milhões de pensionistas, aposentados e até mesmo de outros segurados. Porém, como de costume, essas pessoas só terão acesso a esses pagamentos no mês de maio.

Mas poque isso acontece? Segundo o calendário de pagamentos da autarquia, esses repasses começam no final do mês e sempre pega parte do mês seguinte, então consequentemente, muitos beneficiários encerram o mês sem o dinheiro na conta, somente no início do próximo mês.

Como alguns beneficiários já recebem do órgão a um bom tempo, já se acostumaram com esses repasses conforme o calendário, principalmente quem ganha o valor a mais do que um salário-mínimo, já sabe que só vai pegar o dinheiro no começo do mês, pois é o último grupo a ser pago.

Um exemplo para entender melhor: neste mês de abril os pagamentos começaram dia 24 e vão até o dia 8 de maio.

Mês de abril os pagamentos começaram dia 24 e vão até o dia 8 de maio. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Valor dos repasses

O que está causando incômodo e o que está dando o que falar é que alguns beneficiários estão reclamando do valor, pois a partir do dia 01 de maio, o presidente da república, Lula da Silva (PT) afirmou que vai anunciar o aumento do salário-mínimo, já que nessa data é comemorada o Dia do Trabalhador, e assim o salário vai passar para R$ 1.320,00.

Então alguns beneficiários estão dizendo que já poderiam receber esse valor atualizado, no entanto, para os beneficiários que ganha o valor do salário-mínimo do INSS vai receber o atual valor de R$ 1.302,00, até mesmo quem vai receber dia 8 de maio.

Isso vai acontecer, porque por mais que o pagamento vai até o dia 8 de maio, esse repasse ainda é referente ao mês de abril, então o valor será o antigo. Somente a partir dos pagamentos em maio, o grupo que ganha mais do que um salário-mínimo vai ter essa atualização, agora as pessoas que já recebem o teto no valor de R$ 7.507,49 não terão o reajuste.

Mais informações

Para o beneficiário conseguir consultar esses valores, datas de pagamentos e outras informações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pode baixar o aplicativo meu INSS (que está disponível para download, tanto para Android como iOS). Ou também tem a opção de ligar para o telefone 135, de segunda a sábado das 7h às 22h.

