Como saber quanto dinheiro você tem no FGTS INATIVO?

Muitos trabalhadores sempre buscam estar informados acerca de seus direitos trabalhistas. Por falta de informação muitos brasileiros acabam deixando muito dinheiro na esteira. Esse é o caso dos trabalhadores que acabam deixando passa o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) inativo. Por vezes são quantias consideráveis que acabam sendo deixadas de lado. Entretanto, será que é possível consultar o FGTS inativo ainda em 2023? A resposta é SIM! Veja como funciona e quem tem direito de consultar.

FGTS inativo 2023

O FGTS é um direito garantido de todo trabalhador formal. Isto é, aquele que atua sob o regime CLT. Trata-se de uma poupança criada pelo próprio Governo que garante aos brasileiros o repasse de 8% referente ao seu salário todos os meses.

Por mais que seja direcionado à conta do FGTS, muita das vezes acaba fazendo parte do FGTS inativo. Ou seja, contas poupança de funcionários antigos que acabaram sendo encerradas.

Entretanto, é possível liberar esse dinheiro retido. Lembrando que somente em algumas situações. Após algumas mudanças, tornou-se ainda mais fácil dos trabalhadores conseguir resgatar esse dinheiro inativo. Para saber se possui é bem simples.

Visto que o FGTS inativo é comum no caso dos trabalhadores que saíram de uma empresa antes de completar 03 anos de registro. Nesses casos, as chances de ter uma conta inativa do FGTS é bem alta! Portanto, é possível sacar o dinheiro inativo, dessa conta que não receberá mais depósitos.

Consultar e sacar FGTS inativo

Para saber se há saldo em alguma conta inativa do FGTS é bem simples. É necessário que o titular da conta realize todas essas operações. O trabalhador poderá consultar o saldo inativo através do extrato do FGTS no site da Caixa Econômica Federal.

Caso prefira também pode ser pesquisado através do aplicativo FGTS. Para acessar o extrato através a internet é bem simples. Basta ter o número do PIS/Pasep e a senha cadastrada anteriormente no portal do cidadão.

O resgate pode ser feito através de uma agência física da Caixa Econômica Federal. Basta apresentar os documentos usados para consultar o valor inativo. É possível realizar o saque pelo site da Caixa, a fim de que o dinheiro caia diretamente na poupança.

Para o resgate do FGTS inativo é necessário que a conta esteja inativa por no mínimo três anos. Portanto, é uma excelente oportunidade de conseguir um dinheiro extra sem estar esperando. O procedimento é bem simples e pode ser realizado através de qualquer dispositivo com acesso à internet.