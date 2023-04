SALÁRIO-MÍNIMO mudará a partir da próxima semana no Brasil

Todos estão esperando ansiosamente para o pronunciamento oficial do presidente Lula da Silva (PT) na próxima semana para informar o aumento no salário-mínimo. Foi compartilhado que Lula fará esse anunciou no dia 1 de maio, e o salário terá um aumento de R$ 18,00. Via passar de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00.

Lula escolheu fazer esse aumento em uma data estratégia, no dia 1 de maio porque é o Dia do Trabalhador. Porém, esse valor só vai ficar em vigor até o mês de dezembro desse ano, ou seja, a partir de 2024 essa quantia poderá mudar.

Salário vai aumentar no dia 1 de maio. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

De acordo com as informações do PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) do ano de 2024. Enviado pelo governo dia atrás para o Congresso Nacional, e o valor que foi proposto para o ano de 2024 é o novo reajuste de R$ 1.389,00.

O valor do salário-mínimo, para quem não sabe faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), ao qual será apresentada pela equipe econômica do Governo no final do ano em curso. Assim, depois que é aprovada pelo Congresso Nacional, a LDO vai passar a ser a base para todos os fastos do governo do ano seguinte.

Novo salário-mínimo de 2024

O valor do salário-mínimo de R$ 1.389 para o ano de 2024, podemos analisar que até esse presente momento não irá ser um reajuste acima da inflação, ou seja, o que foi proposto pelo governo é com base apenas na projeção do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), esse é o índice que é utilizado para mediar a inflação.

Veja também: Você recebe um salário mínimo? Governo dá notícia ANIMADORA

Além de prever o novo piso de 2024, o PLD0 em questão também compartilhou previsões do salário-mínimo para o ano de 2025 e para 2026, e que devem ficar em torno de R$ 1.435,00 e de R$ 1.481,00.

Lembrando que esses valores propostos para o salário-mínimo de 2024, 2025 e 2026 é com base nas previsões do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), porém só pode identificar qual será o reajuste total no final do ano, que é quando o governo consegue identificar a inflação acumulada nos 12 meses do ano.

Até o momento dessa notícia, a única informação oficial é do novo valor do salário-mínimo que acontecerá no dia 1 de maio, quando o presidente Lula fizer a comunicação oficial no valor de R$ 1.320,00. Assim que oficializar esse valor, os reajustes dos benefícios do INSS, BPC, Seguro-desemprego, pensões e aposentadorias também irão aumentar.

Veja também: Como solicitar e RECEBER o salário-família ainda em 2023