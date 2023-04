Estes são os prováveis valores para o NOVO SALÁRIO-MÍNIMO do ano que vem

Quando o assunto é sobre salário-mínimo todo brasileiro trabalhador gosta de escutar sobre. O ano de 2023 ainda nem chegou na metade e nem teve o aumento ainda do salário que Lula prometeu, porém o Governo Federal já começou a discutir o valor do salário-mínimo para o ano de 2024.

Segundo informações, até o momento estão discutindo duas possibilidades para verificar se é possível em 2024. Porém, o Ministério da Fazenda está tentando convencer o presidente da república, Lula (PT) para escolher o modelo que foi utilizado por ele mesmo em algumas gestões anteriores.

Ou seja, o principal foco é definir o valor do salário-mínimo conforme a base no PIB (Produto Interno Bruto) per capita dos 2 anos anteriores e também a inflação do ano imediatamente anterior.

Opinião dos economistas

Os economistas também entraram na discussão e relataram que o salário-mínimo poderia sim subir de R$ 1.320 (que é o valor que irá aumentar a partir do dia 1 de maio, conforme afirma Lula) para o valor de R$ 1.419,00 a partir do mês de janeiro de 2024.

É um aumento realmente que o Governo teria que desembolsar mais ou menos cerca de R$ 10,5 bilhões, considerando também os gastos com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

No entanto, o Ministério do Trabalho também está de olho em fazer isso de outra forma, é um sistema que não considera o PIB per capita, mas o PIB completo nos últimos 2 anos, mas a inflação.

Se for analisar na prática, o sistema elevaria o valor do salário-mínimo de R$ 1.320 para R$ 1.429,00. Para o trabalhador seria uma diferença de aumento de R$ 10,00 para um sistema e outro.

Muitos brasileiros acharam pouco, porém há um impacto considerável de R$ 4 bilhões para a União, caso o Governo Federal escolha por esse sistema defendido pelo Ministério do Trabalho.

Luiz Marinho, que é o ministro que comenta a pasta, atualmente ele está na Espanha em viagem com Lula, algumas pessoas até chegaram a comentar que os bastidores apontam que ele deve usar esse tempo e momento para convencer o presidente a aceitar a sua ideia.

Opinião do Lula

As informações que temos até o momento são os bastidores que estão rolando, e podemos arriscar a afirmar que Lula gosta da ideia do Ministério do Trabalho, afirma que esse sistema geraria mais benefícios para todos os trabalhadores, porque o salário será elevado com mais força.

