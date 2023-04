Governo REVELA as dúvidas mais comuns do Cadastro Único

Você já escutou sobre CadÚnico? É um programa do Governo Federal para ter acesso a todas as famílias brasileiras que estão em situação de vulnerabilidade social, e assim ele tem uma lista com todos os dados, e a partir dessa conta do CadÚnico que as famílias são beneficiadas com os programas sociais do Governo, ou seja, eles decidem quem pode receber determinado benefício.

É devido a isso, que todo esse processo tanto de inscrição ou de permanência no sistema causa dúvidas e medo de perder algum benefício. Pois todos os brasileiros que realmente precisam de ajuda do Governo Federal são essenciais saber todas as regras e informações para continuar dentro do sistema e de forma positiva.

Como muitas pessoas têm dúvidas, resolvemos separar uma lista com as principais perguntas e respostas sobre o CadÚnico. O foco é que você fique por dentro de como realmente funciona essa plataforma.

Qual pessoa pode entrar no CadÚnico?

É válido destacar que tem 3 opções da pessoa ter direito de entrar no CadÚnico:

1 – A primeira é que a pessoa precisa ter uma renda mensal per capita de até meio salário-mínimo.

2 – Em segundo lugar é o grupo que é formado por pessoa com renda mensal familiar total de 3 salários.

3 – E por último, são as pessoas que possuem renda acima dessas, mas que estão incluídas em algum programa social e assim também podem entrar no sistema.

Quem pode se inscrever?

Como informado acima, por mais que o CadÚnico é um cadastro totalmente do governo federal, o processo de inscrição para entrada é feito pela prefeitura da sua cidade, cada uma precisa se informar de como fazer. Ou seja, entre em contato com a gestão municipal e saiba quais são os processos.

Podemos destacar que é oficial em todos os casos e inscrições são feitas através de um processo de seleção que é feito totalmente presencial, além de apresentar os documentos necessários como:

CPF

Título de Eleitor

RG ou documento original com foto

Certidão de nascimento (para o caso das pessoas que possuem filhos).

A pessoa que já está no CadÚnico recebe qual benefício?

Quando a pessoa entra oficialmente no sistema do governo do Cadastro Único, já começa a ter chances de entrar em algum programa social, pois tem vários, só que cada um tem suas regras particulares.

Confira abaixo a lista de projetos do Governo Federal:

Programa Bolsa Família

Programa Auxílio-gás nacional

Programa Tarifa Social de Energia Elétrica

Isenção de Taxas em Concursos Públicos

ID Jovem

Carteira do Idoso

Programa Minha Casa Minha Vida

Programa Bolsa Verde

