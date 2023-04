Auxílio Gás voltou! Descubra quem receberá a partir de agora

O auxílio Gás ainda continua sendo pago neste mês de abril para terminar mais uma rodada de pagamento desse programa. Lembrando que ele ocorre a cada dois meses. E nesta quarta-feira (26) quem recebe são os usuários que tem o Número de Identificação Social (NIS) final 8.

Se você é um dos que recebe hoje, saiba que o dinheiro já deve estar na sua conta porque o governo efetua o pagamento bem cedo. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, mostra que todos os usuários estão recebendo o valor de R$ 110,00 por família.

Esse valor é referente a 100% do preço médio do botijão de gás de cozinha de 13kg. Esse valor foi pesquisado e analisado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo).

Para complementar, o Governo Federal ainda confirmou que mais de 5,6 milhões de pessoas estão dentro dos requisitos para receber esse benefício neste mês de abril. Esse número é menor do que no mês de fevereiro, pois na última rodada de pagamento, foram mais de 5,9 milhões de pessoas que receberam.

Conta ativa no CadÚnico

É necessário destacar que para o usuário que deseja ter o auxílio Gás é preciso ter uma conta ativa e atualizada no Cadastro Único (CadÚnico). Mas não somente isso, é preciso também que a pessoa tenha uma renda per capita de até meio salário-mínimo, e ter ao menos um membro da família que receba o BPC (Benefício de Prestação Continuada) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Calendário mês de abril – Auxílio Gás

Trouxemos o calendário oficial e detalhado para você conferir as datas de pagamento do auxílio Gás neste mês de abril. Lembrando que os pagamentos são feitos com base no NIS, ou seja, Número de Identificação Social de cada pessoa:

Usuários com NIS final 1: 14 de abril (pago)

Usuários com NIS final 2: 17 de abril (pago)

Usuários com NIS final 3: 18 de abril (pago)

Usuários com NIS final 4: 19 de abril (pago)

Usuários com NIS final 5: 20 de abril (pago)

Usuários com NIS final 6: 24 de abril (pago)

Usuários com NIS final 7: 25 de abril (pago)

Usuários com NIS final 8: 26 de abril (pagamento hoje)

Usuários com NIS final 9: 27 de abril (quinta-feira)

Usuários com NIS final 0: 28 de abril (sexta-feira).

Bolsa Família

O Governo Federal também está realizando o pagamento do programa Bolsa Família, o valor de R$ 600,00 por família, lembrando que esse valor pode aumentar com os adicionais, porém é preciso estar dentro dos requisitos estabelecidos.

