ATENÇÃO! INSS pode aumentar valor de benefício para muitos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a pagar nesta segunda-feira (24) a primeira rodada de benefícios do mês de abril. E seguindo a linha de costume, os depósitos de pagamentos começam na última semana do mês de referência e vai até a segunda semana do mês seguinte.

Mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas e segurados que estão concluídos em outros benefícios também terão acesso a esse recurso nos próximos dias. Lembrando que a liberação é conforme a ordem do final do número de benefício (NB) do cidadão.

Para quem não sabe, os beneficiários são divididos entre quem ganha o valor do salário-mínimo e outro grupo é de quem recebe o valor a mais do que o salário. E para esse segundo grupo, os pagamentos ocorrem no dia 2 de maio.

Dia 01 de maio vai aumentar o salário-mínimo e consequentemente o valor do INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Aumento do salário-mínimo

O presidente da república, Lula da Silva (PT) prometeu que vai aumentar o salário-mínimo no dia 01 de maio a partir de um anúncio oficial no valor de R$ 1.320,00, dia que é comemorado o Dia do Trabalhador no Brasil, mas também nos benefícios baseados do salário-mínimo, por isso muitas pessoas vão comemorar com esse aumento.

Atualmente, o calendário de pagamento que está em vigência é referente ao mês de abril e esses recursos já foram liberados, agora é possível que as pessoas vejam esse aumento a partir do dia 25 de maio, que no caso é quando começa as liberações referente ao pagamento do próximo mês.

Para as pessoas conseguirem consultar esses valores e a data de pagamento, o segurado pode entrar no aplicativo meu INSS, ou no site que também tem o mesmo nome, ou se preferir pode ligar no número de telefone 135, os atendimentos são de segunda à sábado, das 7h às 22h).

Aplicativo está disponível para download na Play Store, tanto para iOS e Android.

Pagamento

Veja abaixo sobre as datas de depósito dos benefícios do INSS neste ano de 2023:

Calendário para quem recebe um salário-mínimo

Final número 1 – Pagamento dia 24 de abril

Final número 2 – Pagamento dia 25 de abril

Final número 3 – Pagamento dia 26 de abril

Final número 4 – Pagamento dia 27 de abril

Final número 5 – Pagamento dia 28 de abril

Final número 6 – Pagamento dia 02 de maio

Final número 7 – Pagamento dia 03 de maio

Final número 8 – Pagamento dia 04 de maio

Final número 9 – Pagamento dia 05 de maio

Final número 0 – Pagamento dia 08 de maio

Calendário para quem recebe mais do que um salário-mínimo

Final 1 e 6 – Pagamento 02 de maio

Final 2 e 7 – Pagamento 03 de maio

Final 3 e 8 – Pagamento 04 de maio

Final 4 e 9 – Pagamento 05 de maio

Final 5 e 0 – Pagamento 08 de maio

