JAMAIS publique nenhuma uma destas 3 coisas nas redes sociais

As redes sociais é uma plataforma muito sensível, pois da mesma forma que pode ser positiva também pode se tornar um ponto negativo, principalmente na hora de um procurar um emprego para entrar no mercado de trabalho, ou até mesmo fazer uma amizade online, é sempre comum diversas pessoas ficarem olhando perfil de outras e analisando informações.

Afinal, a partir do perfil a pessoa conhece conhecer “melhor”, pois diversas pessoas gostam de colocar nas redes sociais os argumentos e partidos que defendem, e assim diversas impressões são criadas sobre você.

Evite publicar informações pessoais nas redes sociais. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como a rede social pode ser um ponto de lazer, também é necessário ficar esperto ao tornar algo da sua vida pessoal de forma pública, e assim até quem não segue a pessoa pode entrar no perfil para analisar.

Para evitar isso, listamos algumas dicas para garantir menos exposição e mais chances de conseguir um emprego.

Nunca publique uma foto com documento

Por mais que parece ser algo bobo, é nosso dever informar para ninguém publicar nas redes sociais foto com documento, nunca expõe essas informações para outras pessoas, para evitar roubo de identidade. Também não publique números de documentos.

Risco de publicação de documentos nas redes sociais:

Pode acontecer roubo de identidade, pois como a rede social é uma plataforma que abrange todos os tipos de pessoas, pessoas mal-intencionadas podem pegar essas informações e solicitar empréstimos e até mesmo criar contas falsas.

Outro risco é fraude financeiro, evite colocar foto de cartão de crédito, por mais que pareça óbvio, pessoas já fizeram isso. A segurança precisa estar em primeiro lugar.

Evite fotos que mostrem em excesso bebidas alcóolicas ou drogas

Como informamos acima, muitas empresas na hora de analisar o perfil do candidato gosta de procurar nas redes sociais para conhecer um pouco mais sobre a pessoa, e fotos com excesso bebendo bebidas alcóolicas ou até mesmo consumindo algum tipo de droga, pode trazer uma visão negativa do perfil e pode perder a chance da vaga.

Não que existe algum problema em beber algo, mas precisa ser algo moderado e que não mostre que isso irá atrapalhar as condições de trabalho. Infelizmente, hoje em dia é o que mais pega em funcionários jovens e muitas empresas saem no prejuízo.

Não publique fotos íntimas

Por mais que tem a opção de as redes sociais em poder escolher quais amigos podem ver a publicação, como por exemplo a opção “melhores amigos” do Instagram, ainda pode ser um risco a exposição e até gerar um vazamento, pois alguém pode tirar um print e compartilhar sem a sua permissão.

