Agora dá para pedir comida sem ter limite no cartão do Nubank? Entenda

Quem nunca precisou pedir aquele Ifood mas não tinha limite de crédito disponível? Agora é possível pedir comida pelo Ifood ou outro aplicativo de comida sem ter limite de crédito no cartão do Nubank. A modalidade ainda está em teste e deve ficar disponível para todos os brasileiros. Veja como funciona e quem tem direito.

Saiba como comprar comida sem ter limite de crédito com o Nubank | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Peça comida pelo Ifood sem limite disponível

Agora é possível pedir comida pelo Ifood ou aplicativo similar sem ter limite no cartão do Nubank. Isto é, através da ferramenta Nu Limite Garantido é possível obter limite de crédito usando dinheiro de verdade. Ou seja, o cliente irá investir o dinheiro na caixinha do Nubank, enquanto rende na CDI o dinheiro irá se transformar em limite de crédito.

Desse modo o banco aumenta o limite do cliente e ele pode usar como quiser. Para pedir comida pelo Ifood, comprar um equipamento, etc. É válido lembrar que o dinheiro ficará como garantia de que o valor será pago. Caso contrário, o dinheiro será retido e os valores serão usados para quitar as dívidas pendentes.

Portanto, é válido lembrar que a ferramenta está sendo testada aos poucos. De maneira gradativa está sendo testada por vários usuários. Podendo ser usuários do roxinho tradicional ou do cartão ultravioleta. É uma novidade e aos poucos está chegando para todos os clientes do Nubank.

É bem simples de ser acessada. É válido lembrar que é obrigatório que o cliente tenha pelo menos R$ 50 de limite de crédito aprovado. A fim de conseguir usar a função e aumentar o limite de crédito do Nubank pelo Nu Limite Garantido.

Como ativar a função do Limite garantido?

É bem simples! É necessário ter o limite de crédito funcional como citado anteriormente e a partir daí é importante seguir os passos abaixo.

Entre no aplicativo do Nubank;

Clique em Cartão de crédito e ajustar limite;

Direcione a Caixinha cujo o investimento foi feito;

Clique para usar como limite adicional e aceite os termos de uso.

Pronto! Com isso já é possível usar dinheiro de verdade para usar como limite de crédito. A vantagem é exatamente essa: não é necessário pagar à vista, podendo parcelar e enquanto isso o dinheiro ficará rendendo como uma maneira de conseguir uma outra renda.

Sendo válido lembrar que a partir disso, o cliente consegue excelentes resultados porque mediante o valor aplicado, os valores podem ser excelentes. Uma pessoa que deixa R$ 10 mil aplicado na CDI, no fim do mês irá conseguir de retorno R$ 100 mais ou menos sem fazer exatamente nada.