Limite garantido do Nubank: o que é isso e como funciona?

Boa notícia! Agora os clientes do Nubank possuem um limite de crédito disponível. A fim de aumentar o poder de compra e incentivar o investimento de pessoas físicas, o Nubank lançou uma ferramenta que une as duas opções e pode conceder até mais de R$ 10 mil em limite para os seus usuários! Entenda como funciona e quem tem direito.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nu Limite garantido?

Ainda está sendo testado e liberado de maneira gradativa aos clientes. O limite garantido do Nubank proporciona aos clientes a possibilidade de investir a partir de R$ 1 e ter o dinheiro “de volta” através do limite de crédito.

É uma excelente opção porque enquanto o dinheiro está sendo investido na modalidade RDB, o valor será reembolsado como limite de crédito. Isto a partir do momento que a opção estiver disponível para todos os clientes do roxinho.

Podendo ser usado pelos clientes do roxinho ou ultravioleta, é uma das opções mais desejadas pelos brasileiros. Entretanto, o dinheiro guardado funciona como uma garantia que a fatura será paga. Desse modo, caso a fatura não seja paga até o vencimento, o dinheiro poderá ser usado para o pagamento parcial ou total da fatura.

Entretanto, ainda continua ser uma excelente opção. Visto que muitos brasileiros precisam aumentar o limite para conseguir mais milhas, comprar algo com um valor elevado e não querem gastar todo o dinheiro, etc. As maneiras de usar este valor são enormes e garantidas.

Sendo válido lembrar que é importante ter qualquer limite de crédito aprovado, a fim de conseguir usar a modalidade. Podendo ser até R$ 50. Basta estar ativo e começar a usar o dinheiro investido como uma maneira de conseguir os montantes de volta.

Como ativar o Nu limite garantido?

É bem simples! Caso a modalidade esteja ativada para o seu perfil, basta ir em ajustar limite e ir até cartão de crédito. Feito isso, basta clicar na opção de ampliar o limite disponível e escolher a caixinha cujo você depositou o dinheiro.

É válido lembrar que os investimentos anteriores não irão ser afetados pela nova função. Lembrando que o investimento em RDB rende até 100% do CDI. Entretanto, os rendimentos sobre o investimento não irá ser levado em consideração ao limite de crédito, apenas o montante original.

A alternativa é bastante interessante para quem precisa de um limite rápido ou até mesmo a longo prazo. Há outras opções de investimentos no Nubank, bem como investir no CDI. Conseguindo 1% de retorno todos os meses. Representando dentro de um investimento de R$ 10 mil o equivalente a R$ 100 mensais. Ou até mesmo um pouco mais de R$ 1 mil por ano.