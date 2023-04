Saque de R$ 110 AUTORIZADO para estas pessoas do Cadastro Único

Muitas famílias que estão devidamente cadastradas dentro do Cadastro Único têm direito ao Bolsa Família e, ainda, ao famoso benefício chamado Auxílio Gás. Esse benefício, especificamente, tem seus repasses feitos de forma bimestral e, com a autorização do Governo Federal, está com o valor de R$ 110 durante o mês de abril.

Por meio dele, diversas famílias que atualmente vivem em situação de vulnerabilidade social, e que podem ter dificuldades para arcar com a compra desse produto, conseguem ter acesso ao gás de cozinha sem precisar tirar dinheiro do próprio bolso.

Ou seja: para essas famílias, o botijão de gás é praticamente gratuito.

Nem todos os inscritos no Cadastro Único têm direito a esse saque | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Não basta apenas estar inscrito no Cadastro Único para ter direito, portanto

O beneficiário que deseja ter acesso ao saque de R$ 110 do Auxílio Gás precisa obrigatoriamente atender a alguns pré-requisitos impostos pelo Governo Federal, sendo que estar inscrito no Cadastro Único (ou simplesmente CadÚnico) é somente um deles.

Ocorre que, para esse público, a renda mensal (per capita) não pode ultrapassar meio salário mínimo vigente, em hipótese alguma. Além disso, as chances de conseguir um botijão de gás de forma gratuita por meio do repasse são maiores quando no núcleo familiar também existe um cidadão que é beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada), mesmo que essa pessoa, especificamente, não esteja ativa no Cadastro Único.

Vale frisar, ainda, que, assim como o Bolsa Família, o Auxílio Gás também pode ser checado por meio do aplicativo da Caixa Econômica Federal, o Caixa Tem.

Por lá, além de conferir seu saldo para saque, o beneficiário também consegue fazer a movimentação do dinheiro disponibilizado.

Isso sem citar o fato de que o saque em si também é facilitado, podendo ser feito nas agências da Caixa, em caixas eletrônicos e até mesmo nas casas lotéricas, por exemplo.

Trata-se, portanto, de uma iniciativa governamental que de fato visa melhorar e facilitar a vida de milhões de beneficiários, dando a eles mais autonomia financeira e mais facilidade para lidar com importantes despesas do dia a dia. Além, claro, de mais qualidade de vida.

Veja também: Abono do PIS não CAIU NA CONTA? Veja como receber os R$ 1.302

O que mais é importante saber sobre a forma como o Auxílio Gás é pago

Esse auxílio nada mais é do que um dos muitos benefícios sociais criados pelo Governo Federal. E ele, especificamente, tem o objetivo de ajudar as famílias brasileiras no quesito financeiro, para que elas possam ter acesso ao gás de cozinha, tão necessário em todos os lares.

Um fato interessante é que ele, mesmo sendo bimestral, sempre é pago junto ao Bolsa Família para as famílias elegíveis. Porém, vale sempre lembrar que seu valor não é sempre o mesmo: é comum que ele sofra alterações, mesmo que pequenas, uma vez que é calculado sobre o preço médio do botijão de gás em todo o país.

E, claro: como já citado, estar no Cadastro Único é obrigatório, mas não garante que a pessoa de fato terá acesso ao Auxílio Gás.

Veja também: Seguro-desemprego: como solicitar o benefício no segundo semestre?