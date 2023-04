Estas são as famílias que RECEBERÃO valor maior do Bolsa Família

Receber um valor maior do Bolsa Família é, sem sombra de dúvidas, um grande desejo de todos os beneficiários desse importante programa social, criado pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

E a boa notícia é que, especificamente agora, no mês de abril, muitas famílias puderam alcançar esse objetivo.

Trata-se das famílias do estado de Santa Catarina, cujos repasses estão sendo de aproximadamente R$ 695,17. O que, por sinal, representa a maior média de recebimentos de todo o Sul do país, de acordo com o Governo Federal.

Esse valor, consideravelmente mais animador, começou a ser pago em 14 de abril e será finalizado no final do mesmo mês, mais especificamente no dia 28.

Valor maior do Bolsa Família já está sendo disponibilizado | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O pagamento de um valor maior do Bolsa Família possui justificativa

É importante frisar que, somente no mês de abril, Santa Catarina teve mais de R$ 154 milhões para a realização dos repasses relacionados ao Bolsa Família. Em número de famílias inscritas, a cidade de Florianópolis foi a que mais se destacou (16.242 famílias), sendo seguida de perto por Joinville (15.457 famílias) e ainda pela cidade de Lages (10.159 famílias).

Todo esse estado, de modo geral, tem o 5º tíquete médio do Brasil, perdendo somente para Roraima, onde esse tíquete é de R$ 709,74.

Outro ponto importante a ser considerado é que durante esse mês também houve o pagamento do Benefício Primeira Infância, cujo repasse é de R$ 150 para cada membro do grupo familiar que tenha até 6 anos de idade.

E somente em Santa Catarina, especificamente, um total de 131.881 famílias estão dentro desse contexto, o que representou um repasse total de quase R$ 20 milhões.

Este também foi um mês de pagamento do famoso Auxílio Gás, que é pago de forma bimestral e, nesse estado, representou R$ 6,53 milhões, uma vez que foi pago para mais de 59 mil famílias.

Lembrando que a ordem de pagamento desse auxílio segue o número final do NIS (Número de Identificação Social), e seu valor estipulado em abril foi de R$ 110.

Milhões de famílias são contempladas pelo programa Bolsa Família todos os meses

Com ou sem um valor maior do Bolsa Família, a verdade é que milhões de famílias têm direito aos repasses desse programa, uma vez que elas vivem em situação de vulnerabilidade social.

Esse programa tem o objetivo central de fornecer a essas famílias uma renda básica, para que as mesmas possam se alimentar e ter acesso a soluções para outras necessidades básicas, como a compra de remédios, por exemplo.

O valor do Bolsa Família foi calculado de modo que cada pessoa do núcleo familiar receba pelo menos R$ 142. Por isso, sua parcela mínima é de R$ 600, havendo ainda os benefícios complementares criados pelo Governo Federal.

Vale reforçar, porém, que, embora esteja mais vantajoso, o Bolsa Família também está mais criterioso, sendo preciso que as famílias sigam as regras, para não perderem o direito aos repasses.

